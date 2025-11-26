Écran PC gaming Samsung G5 OLED

Ce moniteur de 27 pouces adopte la technologie QD-OLED et propose une résolution QHD de 2560 x 1440 pixels. Sa dalle OLED plate assure une luminosité éclatante et un contraste statique remarquable de 1 000 000:1.

Avec une couverture de 99 % du spectre DCI-P3, les couleurs gagnent en richesse et en intensité, pour des scènes de jeu particulièrement immersives. Le taux de rafraîchissement pouvant atteindre 180 Hz via DisplayPort (144 Hz via HDMI), associé à un temps de réponse ultras rapide de 0,03 ms (GTG), garantit une fluidité optimale.

L'écran intègre également des technologies essentielles pour un jeu plus stable, comme la compatibilité G-Sync et FreeSync, qui éliminent saccades et déchirures d’image. L’Auto Source Switch+ détecte automatiquement les appareils connectés afin de faciliter le changement de source. Samsung Safeguard+ protège quant à lui la dalle grâce à une gestion thermique intelligente, limitant les risques de marquage.

Avec ses connectiques HDMI 2.0 et DisplayPort 1.2, ainsi que les modes Eye Saver et Anti-scintillements, le G5 OLED offre un bon équilibre entre performances, praticité et confort visuel.

Vous pouvez retrouver le Samsung G5 OLED à 389,99 € au lieu de 649,99 €, soit une remise de 40% chez Boulanger en ce moment.

PC portable gaming Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW

Ce PC portable de 16 pouces mise sur un écran IPS WUXGA (1920 x 1200) capable d’atteindre 180 Hz, offrant une image fluide et suffisamment détaillée pour le travail comme pour le jeu.

Il est équipé d’un processeur Ryzen 7 260, cadencé à 3,8 GHz et pouvant monter jusqu’à 5,1 GHz en mode Turbo, accompagné d’une carte graphique GeForce RTX 5060 pour gérer aisément les applications exigeantes et les titres récents.

Avec 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go, il assure de bonnes réactivités et des temps de chargement réduits. L’ensemble fonctionne sous Windows 11 Home et bénéficie du Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 6E.

Le PC portable gaming Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW est en promotion à 929,99 € au lieu de 1 399,99 €, soit une remise de 33% chez Darty pour le Black Friday.

Aspirateur eau / poussière sans fil Mova X4 Plus

Il peut fonctionner jusqu’à 30 jours sans intervention grâce à l’ajout automatique de solution. Il détecte la saleté en temps réel et ajuste le mélange eau/solution en conséquence, tandis que sa pompe de mélange à haute puissance garantit une préparation uniforme et immédiate.

Il propose un nettoyage automatique utilisant de l’eau chaude à 100°C pour éliminer les taches sur la brosse rotative, puis un séchage à l’air chaud à 90°C afin de préserver la brosse tout en évitant les mauvaises odeurs. Deux modes sont disponibles : un mode intelligent et un mode en profondeur, selon le niveau d’entretien souhaité.

L’appareil offre une aspiration de 20 000 Pa et bénéficie d’un système Tangle-Free qui aide à retirer les cheveux coincés grâce à un racleur à dents de peigne. La technologie de portée à plat à 180° combinée à une rotation de 60° permet d’atteindre plus facilement les zones difficiles, les angles, les bords de murs et les plinthes.

Pour plus de simplicité, il suffit de pousser l’aspirateur dans sa station pour qu’il s’arrête automatiquement et commence sa recharge, qui ne demande que 45 minutes.

Vous pouvez obtenir le Mova X4 Plus à 279 € au lieu de 349 €, soit une réduction de 20% sur Amazon (prix officiel 399 €).



