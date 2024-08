Comme chaque année, le groupe Qualcomm va présenter durant la fin d'année son nouveau proesseur mobile premium. Cette fois, il aura une saveur particulière puisqu'il sera pour la première fois gravé en 3 nm et qu'il exploitera de nouveau des coeurs custom et non pas les architectures ARM standard.

La puce Snapdragon 8 Gen 4 se destinera aux smartphones haut de gamme de fin 2024 et tout au long de 2025 avec les atouts d'une partie graphique relevée, d'un modem 5G avancé et d'une large présence de l'intelligence artificielle à différents niveaux.

Si le SoC mobile doit être officialisé durant l'événement Snapdragon Tech Summit du mois d'octobre, une fiche technique partielle a déjà émergé et donne des indications sur les différents composants.

Coeurs Oryon, puissant GPU Adreno, 5G et WiFi 7

Référencé SM8750 / SM8750P (P pour Performance), le processeur mobile exploitera un CPU utilisant des coeurs Oryon conçus par Nuvia (au lieu des coeurs Kryo utilisés jusqu'à présent), une entreprise fondée par d'anciens d'Applee et rachetée par Qualcomm en 2021 avec l'espoir de pouvoir rivaliser avec les puces Apple Mx de la stratégie Apple Silicon.

La fiche ne présente par leur configuration mais la rumeur veut qu'il s'agisse d'une structure octocore avec 2 coeurs puissants cadencés à au moins 4 GHz et 6 coeurs à 2,8 GHz.

La partie graphique sera de type Adreno 8 (on évoque un Adreno 830) et continuera d'offrir de puissantes capacités pour des jeux haut de gamme et riche en effets spéciaux, avec gestion du ray tracing.

Le processeur Snapdragon 8 Gen 4 sera toujours doté d'un puissant ISP (puce dédiée de traitement de l'image) Spectra 8 et d'un chipst FastConnect 7900 pour apporter une compatibilité avec les connectivités sans fil WiFi 7, Bluetooth 5.4 et UWB (Ultra Wide Band).

L'intelligence artificielle incontournable

L'intelligence artificielle sera plus que jamais présente au coeur de la puce pour gérer différents aspects (qualité photo, gestion de l'autonomie, pilotage du modem...) et apporter des fonctionnalités d'IA génératives.

La fiche technique cite un composant dédié eNPU et une puce dédiée au sein du Qualcomm Sensing Hub capable d'écouter en continu les différents capteurs du smartphone (audio, capteurs divers, caméras) et d'assurer des interactions.

La partie IA repose également sur les HTP (Hexagon Tensor Processors) avec extension HVX et HMX, dont il reste à voir quelle capacité de traitement ils pourront générer.

Dès son annonce en octobre, on devrait rapidement entendre parler de smartphones équipés du SoC Snapdragon 8 Gen 4. La gamme Xiaomi 15 pourrait être la première à en profiter, de même que le smartphone OnePlus 13 peu après. Samsung devrait en équiper son smartphone Galaxy S25 Ultra / Galaxy S25 Note en début d'année prochaine.