Le processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 est présent dans la majorité des smartphones premium du marché et son successeur Snapdragon 8 Gen 3 devrait faire de même l'an prochain.

Les deux plateformes de Qualcomm utilisent des coeurs CPU reposant sur des architectures ARM standard optimisés pour donner des SoC de référence utilisables par l'ensemble de l'industrie mobile.

A plus long terme, Qualcomm travaille sur des coeurs ARM personnalisés, comme Apple le fait déjà avec ses SoC Apple Ax et Apple Mx, et a racheté l'entreprise Nuvia pour concrétiser cette approche qui doit lui ouvrir les portes du marché des PC portables ARM.

Les coeurs Oryon, nouvelle arme de Qualcomm

La firme de San Diego dispose déjà d'une gamme Snapdragon pour ultraportables mais, tout en offrant de l'autonomie et des connectivités avancées (sans fil et cellulaires) et en bénéficiant du soutien de Microsoft qui collabore pour fournir une version de Windows adaptée à l'architecture ARM, elle continue de faire pâle figure en termes de performances face à la puissance des solutions Apple Silicon.

L'approche de Nuvia doit permettre de faire jeu à armes égales et Qualcomm a déjà donné le nom des coeurs qui équiperont ces solutions pour PC portables ARM : Oryon.

Dans le même temps, la firme avait indiqué que les coeurs Oryon offriront une certaine souplesse d'usage qui permettra de les utiliser dans divers équipements, dont des smartphones.

De fait, l'intégration de coeurs spécifiques Oryon dans une plateforme Snapdragon pour appareils mobiles pourrait se concrétiser avec le processeur Snapdragon 8 Gen 4 qui sera en principe lancé vers 2025.

Snapdragon 8 Gen 4, de l'Oryon pour smartphones ?

Le leaker chinois Digital Chat Station réaffirme cette hypothèse en affirmant que la puce porte le nom de série SM8750 (tandis que Snapdragon 8 Gen 3 correspondrait à SM8650, après l'actuel Snapdragon 8 Gen 2 / SM8550) et serait annoncée fin 2024, sans doute à l'occasion de l'événement annuel Snapdragon Tech Summit.

Et pour ces nouveaux coeurs, Qualcomm abandonnerait la configuration tri-cluster (1 coeur très puissant, 3 coeurs puissants, 4 coeurs économiques) pour un retour à une configuration toujours octocore mais ramenée à 2 groupes de coeurs en 2+6 : 2 coeurs Oryon puissants et 6 coeurs Oryon économiques.

Le processeur Snapdragon 8 Gen 4 n'aurait donc plus besoin de découpler les coeurs les plus puissants du reste de la configuration CPU. Cela signifie-t-il que les nouveaux coeurs Oryon sauront mieux répondre aux problématiques de consommation d'énergie et de performances ?