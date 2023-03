Le géant américain Qualcomm a lancé durant le mois de novembre son processeur premium Snapdragon 8 Gen 2 qui commence à équiper les smartphones haut de gamme de nombreuses marques et occupe déjà la tête de classements comme celui d'AnTuTu pour les smartphones Android.

La plateforme combine de nombreuses technologies mobiles et intègre un modem 5G capable de gérer toutes les variations de la connectivité cellulaire, le tout piloté par intelligence artificielle.

Dès à présent, les premiers éléments de son successeur, le processeur Snapdragon 8 Gen 3, ont commencé à émerger et devront être confirmés ultérieurement.. On évoque notamment des transformations dans l'organisation des coeurs CPU et l'abandon du support du 32-bit, tout en continuant de faire évoluer le modem 5G en Snapdragon X75 avec support des communications par satellite.

Snapdragon 8 Gen 4, la puissance des coeurs Nuvia

Et ensuite ? Le processeur Snapdragon 8 Gen 4 (si la nomenclature est maintenue) attendue en 2025 devrait assurer plusieurs transitions. Il y aura celle de la gravure avec le passage au 3 nm.

Tandis que le Snapdragon 8 Gen 3 resterait bien en 4nm (N4P chez TSMC) l'an prochain, la gravure plus fine étant accaparée par Apple, le Snapdragon 8 Gen 4 passerait donc au 3 nm avec le procédé N3E de TSMC, soit la deuxième génération de gravure du fondeur taiwanais.

Snapdragon 8 Gen 2, l'actuel champion des processeurs Android

Cette évolution s'accompagnera de la transition vers de nouveaux coeurs ARM désormais conçus par la startup Nuvia, rachetée par Qualcomm en 2021. Selon le leaker @Tech-Reve, la configuration sera toujours octocore avec deux groupes de coeurs : 2 coeurs puissants Phoenix I et 6 coeurs économiques Phoenix M.

Ces coeurs pourraient être des variations des coeurs Oryon annoncés par Qualcomm en novembre 2022 et qui doivent servir de base pour les processeurs destinés aux PC portables ARM.

Des coeurs au niveau de l'Apple M2 ?

Ces coeurs Oryon sont destinés à être très modulaires et pourraient se retrouver dans de multiples produits, des smartphones jusqu'aux serveurs, un peu comme Apple propose différentes configurations de ses processeurs Apple M, retrouvés dans les tablettes tactiles comme dans les MacBook Pro.

Pour référence, le leaker affirme que le Snapdragon 8 Gen 3 atteindra des scores sur Geekbench 5 de 1800 / 6500 points (vs 1500 / 5000 points environ pour Snapdragon 8 Gen 2) tandis que le Snapdragon 8 Gen 4 passerait à 2070 / 9100 points sur le même benchmark, signalant une progression de 40% des performances en multicore.

Le processeur Snapdragon 8 Gen 4 serait donc en mesure d'atteindre le score multicore de l'Apple M2 (proche des 9000 points sur Geekbench 5).

Le site Wccftech évoque également le processeur Snapdragon 8cx Gen 4 destiné aux ultraportables avec une configuration 12 coeurs (8 puissants + 4 économiques), également développés par Nuvia.

Il est encore un peu tôt pour prendre toutes ces informations au pied de la lettre et il faudra déjà que Qualcomm se décide à détailler les qualités des coeurs Oryon, sans doute plus tard dans l'année. Son litige avec la société britannique ARM à ce sujet pourra aussi avoir une influence sur ses temps de développement.