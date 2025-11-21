Mini vidéoprojecteur portable XGIMI Vibe One
Il crée une véritable atmosphère grâce à ses deux haut-parleurs JBL de 3 W et à son mode Lumière d’ambiance, idéal pour accompagner vos séances. Compatible Google TV avec Netflix sous licence, il permet de profiter des derniers films et séries en 1080p et donne accès à plus de 400 000 contenus directement depuis l’appareil.
Son support réglable à 160° facilite la transition du mur au plafond en un instant, tout en servant de poignée pour un transport pratique. L’installation est automatique grâce à la mise au point automatique et à la correction du trapèze, assurant une image nette et parfaitement cadrée sans réglages supplémentaires.
Avec sa batterie intégrée, le Vibe One offre jusqu’à 1,2 heure de vidéo et 4 heures de musique sur une seule charge.
Retrouvez le XGIMI Vibe One en gris ou jaune / bleu à 199 € au lieu de 249 € (prix officiel), soit une remise de 20 % sur Amazon.
Voici également quelques autres offres intéressantes proposées en cette période de Black Friday :
- Souris gaming sans fil Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE - Noir à 79,15 € soit -21% (60 g, 5 boutons programmables, capteur 44 000 DPI, >888 IPS, taux de rapport 1 kHz...)
- Carte MicroSDXC Samsung PRO Plus - 1 To à 75,99 € (-17%)
- Star Wars Outlaws Gold Edition - Switch 2 à 32,84 € (-24%)
- Amazon Fire TV Stick 4K Select (nouvelle génération) à 19,99 € (-64%)
- PC portable Dell Inspiron 16 5645 à 579 € soit -32% (16'' FHD+, Ryzen 7-8840U, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, Radeon Graphics, Windows 11 Home, Dolby Vision / Atmos, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3)
- TV QD-Mini LED TCL 55Q6C 4K 2025 - 55" à 449 €
- Plafonnier LED connecté Philips Hue Devote White and Color Ambiance à 59,98 € (-25%)
- Amazon Echo Spot (Nouvelle génération) - Noir, bleu ou blanc à 49,99 € (-47%)
- Adaptateur CPL compact Devolo Magic 1 WiFi Mini à 60,80 € soit -19% (jusqu'à 1200 Mbits/s, port Fast Ethernet)
- Adaptateur CPL Devolo Magic 2 LAN à 64,50 € soit -19% (jusqu'à 2400 Mbit/s, 1 port Gigabit Ethernet)
- Starter kit 2x Adaptateurs CPL Devolo Magic 2 LAN à 107 € soit -24% (jusqu'à 2400 Mbit/s, 1 port Gigabit Ethernet)
- Adaptateur CPL Devolo Magic 2 WiFi 6 Next à 199,40 € soit -5% (jusqu'à 3000 Mbits/s, 2 ports Ethernet Gigabit)
- Feu / radar arrière pour vélo Garmin Varia RTL515 à 118,99 € soit -15% (détection à partir de 140m, visibilité jusqu'à 1,6 km en plein jour, autonomie 16h en mode flash de jour, alertes visuelles et sonores, options de couplage multiples, application Varia)
