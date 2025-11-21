Mini vidéoprojecteur portable XGIMI Vibe One

Il crée une véritable atmosphère grâce à ses deux haut-parleurs JBL de 3 W et à son mode Lumière d’ambiance, idéal pour accompagner vos séances. Compatible Google TV avec Netflix sous licence, il permet de profiter des derniers films et séries en 1080p et donne accès à plus de 400 000 contenus directement depuis l’appareil.

Son support réglable à 160° facilite la transition du mur au plafond en un instant, tout en servant de poignée pour un transport pratique. L’installation est automatique grâce à la mise au point automatique et à la correction du trapèze, assurant une image nette et parfaitement cadrée sans réglages supplémentaires.

Avec sa batterie intégrée, le Vibe One offre jusqu’à 1,2 heure de vidéo et 4 heures de musique sur une seule charge.

Retrouvez le XGIMI Vibe One en gris ou jaune / bleu à 199 € au lieu de 249 € (prix officiel), soit une remise de 20 % sur Amazon.





