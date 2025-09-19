L'actualité du jeu vidéo ne s'arrête jamais, et cette semaine en est la parfaite illustration. Entre la gestion du passé, l'optimisation du présent et la préparation fiévreuse du futur, les grands acteurs de l'industrie ont multiplié les annonces. De la longévité surprenante de la PlayStation 4 à la guerre marketing ravivée par Sega, en passant par les ambitions démesurées de Rockstar pour GTA 6 et les premières promesses techniques de la PS6, le secteur a montré un dynamisme à toute épreuve, non sans quelques controverses.





La PS4 n'a pas dit son dernier mot ?

Douze ans après sa sortie, la PlayStation 4 continue de recevoir de l'attention de la part de Sony. Une nouvelle mise à jour système, la version 13.00, a été déployée cette semaine, apportant des améliorations mineures d'ergonomie. Ce geste confirme que le constructeur n'abandonne pas encore sa base massive de plus de 117 millions de joueurs. Cependant, avec l'arrêt programmé des jeux PS Plus sur la console en 2026, ce support ressemble de plus en plus à un baroud d'honneur pour une machine au cycle de vie exceptionnel.





La PS5 Slim perd du poids... et du stockage ?

Pendant que la PS4 reçoit des soins palliatifs, sa remplaçante subit une cure d'amaigrissement inattendue. Une nouvelle révision de la PS5 Slim Édition Numérique est apparue en Europe, confirmant une rumeur persistante : le stockage SSD passe de 1 To à 825 Go. Le plus surprenant ? Le prix, lui, ne bouge pas. Cette manœuvre, interprétée comme une optimisation des coûts de production, incite les futurs acheteurs à la vigilance : il pourrait être judicieux de chercher les anciens modèles encore en stock pour bénéficier de plus d'espace au même tarif.





Sega déclare à nouveau la guerre à Nintendo ?

La hache de guerre est déterrée ! Sega a ravivé la flamme de sa rivalité historique avec Nintendo dans une publicité audacieuse pour son nouveau jeu, "Sonic Racing: CrossWorlds". En comparant ouvertement Mario Kart à un camping-car poussif, le hérisson bleu attaque son rival sur ses points faibles : un gameplay jugé peu innovant et l'absence de cross-play. Ce clin d'œil assumé aux campagnes marketing agressives des années 90 est une stratégie maline pour créer le buzz et positionner Sonic comme l'alternative "cool" et moderne.





GTA 6 sera-t-il le plus grand lancement de tous les temps ?

Rockstar Games ne doute de rien, et le fait savoir. Dans une offre d'emploi, le studio a qualifié la sortie de GTA 6 de "plus grand lancement de jeu de l'histoire". Bien que la mention ait été retirée depuis, elle trahit l'ambition démesurée entourant le titre. Avec une attente stratosphérique et un impact économique estimé à près de 3 milliards de dollars, le jeu prévu pour mai 2026 est positionné comme un événement culturel mondial qui pourrait paralyser toute l'industrie.





La PS6 s'annonce-t-elle comme un monstre de puissance ?

Alors que la génération actuelle bat son plein, les premières fuites sur la PlayStation 6 dessinent déjà les contours d'un monstre technologique. Selon des rumeurs insistantes, la future console de Sony serait équipée d'un APU AMD customisé (Zen 6, RDNA 5) qui la rendrait 4 à 8 fois plus puissante que la PS5. L'objectif affiché : tenir enfin la promesse de la 4K à 120 images par seconde comme un standard et non plus comme une exception. Avec une sortie estimée fin 2027, la prochaine guerre des consoles s'annonce déjà passionnante.





Borderlands 4 : lancement réussi mais polémique sur PC ?

Le lancement de Borderlands 4 est un cas d'école. Malgré un succès commercial fulgurant, la version PC est plombée par une optimisation technique désastreuse, provoquant la colère des joueurs. La situation a été envenimée par Randy Pitchford, le PDG de Gearbox, qui a qualifié le jeu de "premium pour joueurs premium" et a invité les mécontents à "coder leur propre moteur", une communication de crise pour le moins abrasive qui a entaché ce qui aurait dû être une célébration.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-il encore pertinent d'acheter une PS4 en 2025 ?

Pour un budget très serré et l'accès à un catalogue de jeux immense, la PS4 reste une option viable. Cependant, il faut être conscient que son support logiciel touche à sa fin et que la quasi-totalité des nouveaux jeux majeurs ne sortiront plus sur cette plateforme à partir de 2026.

Comment être sûr d'acheter une PS5 Slim avec 1 To de stockage ?

Il faut vérifier la référence du modèle sur l'emballage. La nouvelle version avec 825 Go de stockage est identifiée comme le "Châssis E" (modèle CFI-2100). Les versions précédentes ("Châssis D") disposent encore de 1 To. Il est conseillé de se renseigner auprès du vendeur avant l'achat.

Pourquoi le lancement PC de Borderlands 4 est-il si problématique ?

Les joueurs rapportent de nombreux plantages et saccades, même sur des PC puissants. Les causes suspectées sont une mauvaise optimisation du moteur Unreal Engine 5 et l'utilisation du DRM Denuvo, souvent critiqué pour son impact sur les performances. La communication jugée méprisante du PDG de Gearbox a également amplifié la polémique.