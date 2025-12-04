Le dernier sondage matériel de la plateforme Steam pour novembre 2025 confirme une tendance de fond : la nouvelle GeForce RTX 5070, basée sur l'architecture Blackwell, prend son envol.

Elle est désormais la carte la plus adoptée de sa génération sur la plateforme de Valve, dépassant même la très populaire RTX 4070.

Quelle est la performance réelle de la RTX 5070 dans les chiffres ?

La progression est nette. La RTX 5070 a enregistré la plus forte hausse du mois avec un bond de +0,35 % de parts de marché. Elle atteint maintenant 2,23 % d'utilisation globale, se hissant à la 11ème position du classement général sur Steam. Ce score lui permet de coiffer au poteau la RTX 4070, qui stagne à 2,16 %.

C'est un succès notable pour cette référence de milieu de gamme, qui devient la première de la génération Blackwell à s'imposer si haut dans le classement. Derrière elle, la RTX 5060 et la 5060 Ti suivent avec respectivement 1,62 % et 1,20 %, mais le sommet du podium reste occupé par des modèles plus anciens ou orientés laptop, comme la RTX 4060 Laptop (4,44 %) et l'indétrônable RTX 3060.

Comment NVIDIA assoit-elle sa domination sur le marché ?

Les chiffres sont sans appel. NVIDIA continue de dominer massivement le paysage du gaming PC avec près de 79 % de parts de marché. Une hégémonie qui laisse peu de place à la concurrence, AMD se contentant de 18,05 % et Intel fermant la marche avec 7,74 %.

Cette suprématie est d'autant plus marquée que les nouvelles cartes d'AMD, les Radeon RX 9000 series, peinent encore à apparaître dans les statistiques malgré des ventes signalées comme correctes par les détaillants. Le géant vert a su imposer son écosystème auprès des utilisateurs, qui plébiscitent ses technologies et ses pilotes.

La série RTX 50 a-t-elle pour autant gagné la partie ?

Pas si vite. Si la RTX 5070 brille, la nouvelle génération Blackwell dans son ensemble peine encore à convaincre massivement les joueurs. Aucune carte graphique de la série 50 ne figure dans le top 10 du classement Steam. Un paradoxe qui montre que les utilisateurs attendent peut-être des baisses de prix ou des performances encore plus significatives avant de sauter le pas.

La période des fêtes de fin d'année sera donc décisive. Les promotions pourraient accélérer l'adoption de la nouvelle gamme et rebattre les cartes, mais pour l'instant, l'ancienne génération fait de la résistance. La guerre des GPU est loin d'être terminée, et le choix final des consommateurs déterminera les futurs équilibres du marché.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la carte graphique la plus populaire sur Steam en novembre 2025 ?

La carte graphique la plus populaire globalement reste la GeForce RTX 4060 Laptop, avec 4,44 % de parts de marché. La RTX 5070 est la plus populaire de la nouvelle génération RTX 50 Series.

La RTX 5070 est-elle un bon investissement ?

Son succès rapide et sa position de leader de la nouvelle génération suggèrent qu'elle offre actuellement l'un des meilleurs rapports performance/prix pour les joueurs souhaitant adopter l'architecture Blackwell sans investir dans les modèles les plus haut de gamme.

Quelles sont les cartes concurrentes à la RTX 5070 ?

La principale concurrence vient d'AMD avec sa gamme Radeon RX 9000. Cependant, en novembre 2025, ces cartes n'apparaissent pas encore de manière significative dans les statistiques de Steam, laissant le champ libre à NVIDIA sur le segment milieu de gamme.