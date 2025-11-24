Alors qu'on pensait le projet enterré six pieds sous terre après le fiasco de 2015, le géant du jeu dématérialisé remet le couvert. Cette fois, pas de partenaires multiples ni de confusion : la firme de Gabe Newell maîtrise tout de A à Z pour imposer son écosystème directement sous votre téléviseur, forte du succès colossal de son modèle portable.

À quoi ressemble ce mystérieux cube de jeu ?

Ne vous fiez pas à son look inoffensif. Ce petit boîtier d'environ 15 centimètres cache bien son jeu. Conçue pour rivaliser avec les ténors du marché, cette nouvelle Steam Machine embarque une architecture AMD semi-personnalisée capable, sur le papier, de faire tourner vos titres préférés en 4K à 60 images par seconde.

Source is the Friends Per Second podcast:https://t.co/hoxjCKhyh4 — KAMI (@Okami13_) November 22, 2025

Les attentes sont énormes : offrir l'expérience fluide de SteamOS, mais en version sédentaire et musclée pour le grand écran. C'est compact, c'est puissant, et ça vise directement la place occupée par votre box internet.

Pourquoi la stratégie tarifaire risque-t-elle de surprendre ?

C'est ici que l'approche diffère radicalement de celle de Sony ou Microsoft. Habituellement, une console est vendue à perte ou à prix coûtant pour attirer les joueurs, le constructeur se rattrapant ensuite grassement sur la vente de jeux et d'abonnements.

Valve a confirmé que ce ne sera pas le cas ici et qu'il n'y aura pas de subvention. Vous devrez payer le matériel à son véritable prix de fabrication. Si cette politique garantit une machine de qualité sans compromis techniques, elle risque de faire grimper l'addition bien au-delà des standards actuels du marché grand public.

Est-ce vraiment un ordinateur comme les autres ?

Au fond, cette machine reste un ordinateur déguisé en objet lifestyle. Elle profite de toutes les avancées logicielles réalisées ces dernières années, notamment grâce à la couche de compatibilité Proton qui a fait ses preuves sur le Deck.

En clair, c'est un véritable PC de jeu, mais sans les maux de tête liés aux drivers Windows ou aux configurations complexes. Le constructeur Valve mise tout sur la simplicité d'usage : on branche, on allume, on joue. Reste à savoir si les joueurs seront prêts à investir dans un système fermé mais performant.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand la nouvelle Steam Machine sera-t-elle disponible ?



Le lancement officiel est prévu pour 2026. Valve semble prendre son temps pour peaufiner le matériel et s'assurer que l'écosystème logiciel est parfaitement stable avant la sortie.





Pourra-t-on améliorer les composants de la machine ?



Contrairement à une tour classique, les options d'évolution seront limitées. Le format compact "cube" impose une intégration poussée des composants, rendant le changement de carte graphique ou de processeur très difficile, voire impossible pour l'utilisateur lambda.





Est-ce que tous mes jeux Steam fonctionneront dessus ?



La grande majorité devrait fonctionner grâce à SteamOS et Proton. Le catalogue "Deck Verified" servira de base, garantissant que des milliers de titres sont déjà optimisés pour ce type d'architecture sans Windows.



