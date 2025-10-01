Alors que la refonte majeure de Siri, propulsée par l'intelligence artificielle, est attendue pour début 2026, Apple semble avoir des plans intermédiaires pour son assistant vocal. Des fuites récentes, notamment celles du journaliste Mark Gurman, indiquent que des améliorations significatives pourraient être déployées bien plus tôt, dès la mise à jour iOS 26.1 ou iOS 26.2.

Quelles sont les améliorations concrètes attendues pour Siri ?

Les nouveautés se concentreraient sur un meilleur contrôle des applications de services. L'idée est simple : rendre Siri plus pertinent et précis pour piloter des applications comme Apple TV, Musique ou encore Fitness.

Les utilisateurs pourraient par exemple demander à l'assistant de passer directement à un épisode précis, de sauter une introduction ou même d'avancer à un moment spécifique d'un contenu.

Cette mise à jour viserait aussi à rendre les conversations avec Siri plus fluides et naturelles, en permettant des commandes de suivi sans avoir à répéter le nom de l'application à chaque fois.

Quand ces nouveautés Siri seront-elles disponibles ?

Le calendrier semble s'accélérer. Ces améliorations sont attendues avec iOS 26.1, dont la première version bêta pourrait arriver quelques jours seulement après le lancement officiel d'iOS 26. Ce timing est loin d'être anodin, puisqu'il coïnciderait avec le déploiement d'Apple Intelligence en Chine.

Mais surtout, il correspond à la rumeur insistante d'un nouveau modèle d'Apple TV 4K prévu pour octobre. Ce boîtier, qui intégrerait les nouvelles capacités d'IA, serait la vitrine parfaite pour démontrer les progrès de Siri.

Pourquoi Apple déploie-t-elle ces mises à jour maintenant ?

Cette stratégie de déploiement progressif répond à plusieurs objectifs. D'une part, elle permet à Apple de faire patienter les utilisateurs en offrant des améliorations tangibles bien avant la grande transformation de 2026. C'est une manière de maintenir l'intérêt pour son assistant vocal tout en testant de nouvelles fonctionnalités en conditions réelles.

En renforçant l'utilité de Siri dans l'écosystème actuel, Apple prépare donc en douceur le terrain pour une version future entièrement repensée et beaucoup plus intelligente.