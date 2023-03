Les communications satellite sur smartphone sont devenues à la mode avec l'intégration d'un service de communication d'urgence sur les iPhone 14. C'est un premier pas mais l'évolution suivante sera sans doute de pouvoir passer des appels et transmettre des contenus via des constellations de satellites en orbite basse, comme on le ferait avec un réseau cellulaire terrestre.

La firme SpaceX compte proposer une telle solution d'ici quelques années et a annoncé un partenariat avec l'opérateur US T-Mobile pour développer une solution utilisant sa constellation Starlink.

Elon Musk, patron de SpaceX, avait indiqué avoir besoin des satellites Starlink V2 pour proposer la communication satellite sur les smartphones. Ceux-ci, qui ont besoin de la disponibilité du lanceur lourd Starship pour être placés en orbite, ne sont pas encore disponibles mais la firme a commencé à placer des versions V2 Mini tirées depuis un lanceur Falcon 9.

En attente de Starlink V2

Ces premiers déploiements vont permettre de lancer les tests de communications entre smartphones et satellites dès cette année, a indiqué un représentant de SpaceX.

La firme prépare activement cette transition et produit 6 satellites par jour dans son usine près de Seattle et compte désormais plus d'un million de clients à son service d'internet fixe via la constellation Starlink, ce qui permettrait d'atteindre le seuil de rentabilité cette année.

Les satellites Starlink V2 offriront quatre fois de plus de bande passante et pourront agréger leurs signaux pour augmenter les débits. Le service pourra fonctionner là où les réseaux cellulaires terrestres ne sont pas disponibles, sous réserve de disposer d'une portion de ciel dégagé.

De multiples initiatives en cours

A côté de celle de SpaceX, d'autres initiatives sont en cours pour apporter une connectivité satellite aux smartphones. Le groupe Qualcomm prépare sa solution Snapdragon Satellite utilisable dans ses processeurs mobiles premium, en attendant de pouvoir descendre en gamme.

Samsung a également annoncé la finalisation d'un service permettant de créer des réseaux hybrides terrestres / satellites dans la lignée des propositions pour les futurs réseaux 6G qui permettront de se connecter partout de façon transparente grâce à divers réseaux.