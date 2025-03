Depuis sa nomination à la tête du ministère de l'efficacité gouvernementale, Elon Musk traque les dépenses jugées inutiles au sein des agences fédérales sous le regard bienveillant de Donald Trump.

Cette quête secoue la fonction publique américaine et a généré une inimitié envers le milliadaire qui se traduit par un rejet des véhicules électriques Tesla par une partie du public.

Alors que les ventes commençaient à souffrir d'une baisse sur plusieurs marchés dès fin 2024, la valorisation de Tesla n'a cessé de chuter depuis la mise en place du DOGE.

Tesla perd de son aura et de sa valeur

Les actions hostiles (tags, incendies...) ne sont plus rares et le nombre de véhicules proposés en occasion ne cesse de grimper, sans trouver forcément d'acheteurs malgré des remises sur les prix.

Depuis son arrivée au DOGE, Elon Musk a perdu des dizaines de milliards de dollars de fortune personnelle (même si elle reste très confortable) du fait du recul de la capitalisation boursière de Tesla.

Il fait les frais d'une stratégie qui vise à déposséder le constructeur de sa valeur pour l'affaiblir lui, alors que se multiplient les interrogations sur sa capacité à mener de front la gestion du DOGE et le pilotage de Tesla.

Dans ces conditions, le constructeur de véhicules électriques n'est plus l'actif le précieux d'Elon Musk, relève le site Forbes. C'est désormais SpaceX, autre grand succès du milliardaire mais cette fois dans le spatial, qui porte cette couronne.

Sa participation de 42% dans l'entreprise est estimée à 147 milliards de dollars, soit quasiment 20 milliards de plus que la valeur de ses actions détenues dans Tesla dont une bonne partie est par ailleurs engagée dans la garantie de prêts personnels pour plusieurs milliards de dollars.

SpaceX profite de ses technologies de lanceurs réutilisables qui lui permettent par ailleurs de développer rapidement une constellation Starlink de satellites en orbite basse pour fournir un accès Internet global.

Là aussi, la mise en balance supposée de cet accès indispensable à l'Ukraine dans son conflit contre la Russie conduit un certain nombre de pays à revoir leurs positions vis à vis à des solutions proposées par l'homme d'affaires pressé dans la crainte d'en devenir dépendants et de les voir utilisées comme des moyens de pression, ce qui pourrait impacter ses opportunités commerciales.

SpaceX, l'autre valeur sûre

Le renversement de valeur entre SpaceX et Tesla n'était plus arrivé depuis 2019 quand la fortune personnelle d'Elon Musk était encore estimée à 20 milliards de dollars. Fin 2024, elle avait atteint 400 milliards de dollars, un record, avant de chuter rapidement depuis l'investiture de Donald Trump.

Elle serait désormais autour de 329 milliards de dollars et toujours représentée à 80% par SpaceX et Tesla. Les autres entreprises d'Elon Musk (X, x.AI, Neuralink, The Boring Company...) ne pèsent que 45 milliards de dollars, le milliardaire n'y ayant que des participations plus modestes.

Si les contexte est devenu très hostile pour Tesla, d'autres difficultés sont présentes : la marque manque de nouveaux véhicules à présenter et aborde un virage stratégique qui doit la mener vers les véhicules totalement autonomes et les robots humanoïdes, vus comme la prochaine phase de croissance de l'entreprise...si elle arrive jusque-là.