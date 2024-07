Elon Musk a prévenu : Tesla est dans une période de transition entre deux cycles en attendant de voir arriver de nouvelles générations de véhicules électriques et doit faire face à une vive concurrence sur le segment ainsi qu'un marché plus crispé avec la baisse de certaines aides financières à l'achat.

Dans ce contexte, le constructeur tente de maintenir ses positions en baissant le prix de ses véhicules mais il reste difficile de résister à une tendance à la baisse qui a démarré au premier trimestre et se poursuit au deuxième.

Des livraisons en baisse mais tout de même au-dessus des attentes

La firme annonce avoir livré 443 956 véhicules électriques sur la période, en recul de 4,8% par rapport à l'an dernier, poursuivant le grignotage de ses volumes. Toutefois, c'est plus que le consensus des analystes à 438 000 véhicules mais aussi 14,8% de mieux qu'au premier trimestre.

Les efforts de Tesla pour résister à ces conditions adverses sont plutôt bien accueillies par les investisseurs qui ont fait grimper le cours en Bourse de 5% après l'annonce.

Le constructeur a produit dans le même 411 000 véhicules électriques, en recul de 14% sur un an. Les Tesla Model 3 et Y constituent toujours le gros des livraisons comme de la production du constructeur, les Model S, X, Cybertruck et Tesla Semi ne représentant ensemble qu'une vingtaine de milliers d'unités.

Concurrence forte et nouveaux projets

Le démarrage du cycle commercial du Cybertruck n'est pas simple avec déjà plusieurs rappels pour divers défauts et une production qui reste limitée en volume. Et si Tesla a réussi à résister de peu à la montée en puissance du concurrent chinois BYD en 2023, l'exploit aura du mal à être réédité cette année et il sera peut-être même difficile de faire mieux que le volume de 1,8 million d'unités livrées atteint l'an dernier.

Elon Musk a encore un atout dans sa manche : au mois d'août, il présentera enfin sa stratégie concernant les robotaxis et la conduite autonome qui doit en principe permettre aux propriétaires de véhicules Tesla de générer des revenus lorsqu'ils n'utilisent pas leur voiture personnellement.

Il faudra pour cela disposer d'un système de conduite autonome particulièrement performant et capable de prendre seul les décisions de pilotage. Les dernières évolutions de l'Autopilot et du système FSD (Full Self Driving) seront-elles suffisantes ?