L'interruption de la diffusion des chaînes gratuites de la TNT de TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI) dans les offres de Canal+, et notamment l'abonnement par satellite, est en place depuis début septembre, le groupe Canal refusant de payer la rétribution réclamée par TF1, jugée hors de proportion.

TF1, ayant manqué l'opportunité d'une fusion avec M6, doit absolument trouver de nouvelles sources de revenus et n'entend rien lâcher dans ce différend commercial, sous peine de voir les autres distributeurs demander à leur tour un ajustement.

L'arme de la coupure de signal avait déjà été employée par Canal+ en 2018 lors de la précédente négociation et elle s'était montrée efficace en quelques jours. Cette fois, le contexte a changé et TF1 reste sur se positions, même si cela lui coûte cher en audience et en recette publicitaires avec un manque à gagner qui s'étire désormais sur deux mois.

TF1 toujours en baisse mais en voie de stabilisation

Comment a évolué l'audience de TF1 durant le mois d'octobre ? Après des temps difficiles en septembre, Médiamétrie note que la Une reste sur une part d'audience historiquement basse, à 17,7% et en recul de 2,3 points sur un an.

Sur la part d'audience globale, le groupe atteint 25,6%, contre 25,7% le mois dernier et 27,7% il y a un an. Le recul s'est stabilisée et, surtout, il affirme rester leader sur les cibles privilégiées des annonceurs, à savoir la fameuse ménagère (ou femme responsable des achats du foyer) de moins de 50 ans et la tranche des 15-34 ans, et le groupe y renforce même ses positions grâce à des programmes comme Star Academy ou la fiction Les Combattantes.

Autre point positif, la chaîne d'info LCI s'offre un record avec 2% de part d'audience, en hausse de 0,9% sur un an. De leur côté, France 2 et France 3 restent stables, avec 14,5% et 9,3% de part d'audience respective et ne semblent plus profiter que marginalement des difficultés du groupe TF1.

A noter la bonne nouvelle pour le secteur audiovisuel d'une légère remontée du temps passé devant la télévision en octobre, établi à 3h24, en hausse de 2 minutes par rapport à l'an passé.

Les abonnés Canal toujours sans solution

Pour le reste, les abonnés de Canal+ font toujours face à un écran noir concernant les chaînes de TF1 dans les formules d'abonnement et doivent composer avec des moyens d'accès alternatifs s'ils veulent accéder aux chaînes télévisées du groupe.

La Coupe du Monde de Football 2022 au Qatar débute dans quinze jours et la fenêtre pour trouver un accord entre TF1 et Canal+ se rétrécit à vue d'oeil, sans que n'émerge un début d'apaisement.

TF1 doit diffuser 28 des 64 matchs du Mondial, dont tous les matchs de l'équipe de France. Un gros manque à gagner publicitaire se profile pour les deux groupes si aucune solution n'est trouvée d'ici là.