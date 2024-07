On commence avec le vidéoprojecteur portable XGIMI MoGo 2 Pro avec support multi-angle.

Compact et léger, il est doté d'un pied réglable exclusif à 120°, offre une luminosité de 400 lumens ISO, une gamme de couleurs DCI-P3 à 90 % ainsi qu'une température de couleur D65, qui est la norme industrielle représentant une lumière blanche standard, utilisée pour assurer une reproduction précise et cohérente des couleurs sur divers dispositifs d'affichage.

La technologie d'adaptation intelligente de l'écran ISA 2.0, équipée de capteurs 3D ToF et CMOS, assure une correction du trapèze et un autofocus rapides, précis et automatiques, sans interruption du visionnage.

Le vidéoprojecteur portable XGIMI MoGo 2 Pro avec support multi-angle est en promotion à 399 € au lieu de 499 €, soit une remise de 20 % sur Amazon pour les adhérents Prime.







Et voici quelques autres bonnes affaires pour le Prime Day :

Mini projecteur portable XGIMI MoGo 2 à 284 € soit -5% (720p HD, 400 ISO Lumens, Android TV 11.0, haut-parleurs 2x 8W compatibles Dolby Audio, mise au point automatique, évitement d'objets, adaptation de l'écran, Bluetooth)

(720p HD, 400 ISO Lumens, Android TV 11.0, haut-parleurs 2x 8W compatibles Dolby Audio, mise au point automatique, évitement d'objets, adaptation de l'écran, Bluetooth) Mini projecteur portable XGIMI Halo+ à 589 € soit -16% (1080p FHD compatible 4K, 700 Lumens ISO, WiFi, Android TV 10.0, haut-parleurs Harman Kardon intégrés, mise au point automatique, prise en charge Dolby Audio, DTS-HD / Studio et Bluetooth 5.0)





Et n'oubliez pas que si vous n'êtes pas adhérent Prime, il vous est tout de même possible de profiter des offres en activant l'essai gratuit de 30 jours Amazon Prime.

Retrouvez aussi nos autres bons plans Spécial Prime Day : smartphones, PC portables, casques sans fil, le Prime Day UGREEN, le Prime Day Oukitel ou encore les promos sur les boîtiers TV NVIDIA SHIELD TV et TV PRO.