C’est une petite icône qui change beaucoup de choses pour les habitués de l'application. Longtemps réclamée par des millions d'utilisateurs, la signalisation des feux tricolores est en cours de test. Cette absence était devenue de plus en plus difficile à justifier, surtout depuis que Google Maps, propriété de la même maison mère, propose cette option depuis 2022. Le service a longtemps privilégié une logique de routage basée exclusivement sur la fluidité du trafic, considérant cette information comme secondaire. Visiblement, la pression de la communauté et la concurrence ont eu raison de cette philosophie.

Pourquoi cette fonctionnalité a-t-elle mis tant de temps à arriver ?

La principale raison de ce délai tenait à la vision initiale de Waze : fournir l'itinéraire le plus rapide en se basant sur les données en temps réel, et non sur les infrastructures fixes comme les feux. L'entreprise estimait que l'ajout de trop nombreux symboles pourrait nuire à la lisibilité de la carte, qui doit avant tout mettre en avant les dangers signalés par les autres conducteurs et les directions à prendre. Cependant, l'attente des utilisateurs pour un meilleur confort visuel et une meilleure anticipation des arrêts a finalement conduit les développeurs à revoir leur copie.

En mai dernier, une confirmation officielle avait été donnée : l'intégration des feux était bien sur la feuille de route. Six mois plus tard, les premiers tests concrets démarrent en Israël, pays d'origine de l'application. Ce choix stratégique permet de recueillir des retours sur un marché familier avant d'envisager un déploiement plus large. Il était temps que l'application se mette à la page sur un élément devenu un standard du secteur.

Comment l'affichage des feux sera-t-il intégré ?

Pour ne pas trahir son ADN, Waze a opté pour une approche résolument minimaliste. Durant une navigation active, l'application n'affichera jamais plus de trois feux de circulation à proximité du véhicule. L'objectif est clair : informer sans distraire. L'écran reste ainsi concentré sur l'essentiel, à savoir les virages, les incidents et les limitations de vitesse. Cette sobriété est une marque de fabrique que Waze entend préserver.

Le comportement de l'application change lorsque aucun itinéraire n'est programmé. En mode « exploration », tous les feux environnants deviennent visibles, offrant une vue d'ensemble des intersections du secteur. Cette distinction intelligente montre une réelle réflexion sur l'expérience utilisateur, en adaptant le niveau de détail au contexte de conduite. Waze évite ainsi l'écueil de la surcharge visuelle qui peut parfois rendre d'autres applications de GPS confuses.

Quelles sont les prochaines étapes pour le déploiement ?

L'un des atouts majeurs de Waze est son appartenance à Google. Plutôt que de repartir de zéro, l'application pourrait théoriquement puiser dans l'immense base de données déjà collectées par Google Maps pour cartographier les feux à l'échelle mondiale. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait confirmé cette synergie, elle semble techniquement et économiquement la plus logique. Cela permettrait d'accélérer considérablement le processus, sans dépendre uniquement des éditeurs bénévoles de la communauté.

Pour l'heure, aucune date de déploiement mondial n'a été communiquée. Les retours des testeurs israéliens seront cruciaux pour affiner la fonctionnalité avant de la proposer à d'autres pays. Il faudra donc encore faire preuve d'un peu de patience avant de voir ces petites icônes colorées apparaître sur nos écrans en France. Reste à espérer que l'attente ne sera plus aussi longue que pour la mise en place du projet initial.