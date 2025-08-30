Si vous utilisez un casque sans fil sur votre PC, vous connaissez sans doute ce problème : dès que vous rejoignez un appel sur Teams ou un chat vocal dans un jeu, la qualité du son s'effondre et devient étouffée, semblable à une vieille radio AM. Microsoft a annoncé une solution à cette frustration avec l'intégration d'une nouvelle technologie audio dans Windows 11 : le Bluetooth LE Audio. Cette avancée promet de transformer l'expérience sonore pour les millions d'utilisateurs de casques sans fil.

Le problème du "Bluetooth Classic"

Pour comprendre l'amélioration, il faut d'abord cerner le problème. La technologie Bluetooth traditionnelle, ou "Classic", fonctionne avec deux profils distincts et limités :

L'A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : Il offre un son de haute qualité en stéréo, mais ne permet pas d'utiliser le microphone. C'est le mode utilisé pour écouter de la musique.





Il offre un son de haute qualité en stéréo, mais ne permet pas d'utiliser le microphone. C'est le mode utilisé pour écouter de la musique. Le HFP (Hands-Free Profile) : Il active le microphone, mais au détriment de la qualité audio, qui bascule en mono avec un son compressé et une fidélité très réduite (échantillonnage à 8 kHz).

C'est ce passage forcé au profil HFP qui cause le son étouffé dès que le micro est sollicité. Conçue il y a plus de vingt ans, cette architecture ne permettait pas d'avoir simultanément un son de haute qualité et un microphone fonctionnel.

LE Audio : la solution stéréo "super wideband"

La mise à jour de Windows 11 introduit le support du LE Audio, une architecture moderne bâtie sur la norme Bluetooth Low Energy, plus économe en énergie. Elle remplace les anciens profils A2DP et HFP par un profil unifié, le TMAP (Telephony and Media Profile).

Cette nouvelle norme apporte des améliorations majeures grâce à un nouvel algorithme de compression qui augmente la fidélité sonore. Elle introduit surtout un son stéréo "super wideband" avec un taux d'échantillonnage de 32 kHz, qui reste parfaitement fonctionnel même lorsque le microphone est actif. Une telle qualité permet de couvrir la quasi-totalité des fréquences audibles par l'oreille humaine.

Comme l'explique Mike Ajax, un des responsables du projet chez Microsoft, « quand vous utilisez un appareil LE Audio avec un PC Windows 11 qui supporte le stéréo super wideband, le passage au chat en jeu ne cause plus de chute abrupte de la qualité audio ».

Une meilleure immersion pour les jeux et les appels

Les bénéfices de cette technologie sont concrets. Dans les jeux, l'audio restera clair et en stéréo, ce qui préserve les effets spatiaux essentiels à l'immersion. Fini le son qui devient plat dès que vous parlez à vos coéquipiers.

Pour les applications de visioconférence comme Teams, cette avancée est aussi significative. Elle permet d'activer pour la première fois la fonction "Spatial Audio" sur un casque Bluetooth. Cette option reproduit la provenance des voix en fonction de la position des interlocuteurs à l'écran, rendant les conversations plus naturelles et plus faciles à suivre, un phénomène connu sous le nom d'« effet cocktail party », c’est-à-dire la capacité à se concentrer sur une voix précise au milieu de plusieurs sons concurrents.

Comment profiter de cette amélioration ?

Pour bénéficier de cette nouvelle qualité audio, plusieurs conditions doivent être réunies :

Un PC équipé de la dernière mise à jour de Windows 11 ( version 24H2 ),

), Un casque ou des écouteurs compatibles avec la norme Bluetooth LE Audio,

Des pilotes Bluetooth à jour fournis par le fabricant de votre ordinateur.

Microsoft s'attend à ce que la plupart des nouveaux PC portables lancés à partir de la fin de l'année 2025 soient compatibles d'usine. Pour les machines existantes, des mises à jour de pilotes devraient être déployées progressivement d'ici la fin de l'année.