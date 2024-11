On commence avec l'imprimante 3D Creality K1 Max.

Elle offre une vitesse d'impression de 600 mm/s en seulement 0,03 s, un volume de construction de 300 x 300 x 300 mm et une extrudeuse directe à double engrenage pouvant chauffer jusqu'à 300°C. De plus, elle est équipée d'un système de mise à niveau du lit entièrement automatique.

Les fonctionnalités intelligentes de la Creality K1 Max comprennent un purificateur d'air intégré, un écran tactile de 4,3 pouces, l'IA Copilot, une caméra avec IA pour surveiller les pannes, objets étrangers ou débris, le LiDAR AI pour scanner la première couche avec une résolution de 1 μm et alertant en cas de problème, la récupération en cas de perte de puissance, un capteur de filament épuisé, un mode veille et bien plus encore.

Grâce à la connectivité Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4, elle assure des transferts de données ultra-rapides et une connexion stable et permet également la surveillance et le contrôle à distance via PC ou smartphone avec Creality Print ou Creality Cloud.

Son nouveau radiateur en céramique peut chauffer jusqu'à 200°C en 40 secondes, permettant de faire fondre le filament instantanément.

Pour réduire les artefacts d'impression, l'axe Z amélioré offre un positionnement précis, réduisant les bandes Z, avec un capteur G dans la tête d'impression pour mesurer et atténuer les fréquences de résonance.

Le double système de ventilation comprend un grand ventilateur sur la tête d'impression et un ventilateur auxiliaire de 18 W dans la chambre de fabrication pour un refroidissement optimal.

Pour plus de détails, découvrez notre test de la Creality K1 Max.

Retrouvez l'imprimante 3D Creality K1 Max à 609,99 € grâce au code 9CD9NIY2AP sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne. À noter que son prix officiel s'élève à 849,90 €.



