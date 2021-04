"AnTuTu : Snapdragon 888 occupe tout le classement des smartphones Android les plus performants"

Dans le classement AnTuTu des smartphones Android les plus performants pour le mois de mars 2021, on ne trouve plus que des appareils mobiles sous Snapdragon 888.

Maintenant que plusieurs smartphones de nouvelle génération ont été dévoilés durant le premier trimestre, le classement des modèles les plus performants d'après les résultats du benchmark AnTuTu se modifie peu à peu.

Sans surprise, les flagships chinois exploitant le SoC premium Snapdragon 888 ont pris les devants et permettent à la plate-forme de Qualcomm d'être présente dans tous les modèles du Top 10 pour le mois de mars 2021, faisant sortir le SoC Kirin 9000 des Huawei Mate 40.

Black Shark 4 Pro

Au sommet, on trouve le nouveau smartphone gaming Black Shark 4 Pro armé de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage qui dépasse les 765 000 points, tandis que l'Oppo Find X3 Pro et son effet microscope occupent la deuxième place (742 000 points).

Au troisième et au quatrième rang, ce sont encore deux smartphones orientés gaming, le Redmagic 6 Pro (741 000 points) et l'Asus ROG Phone 5 (729 000 points), qui font la course en tête.

En-dessous, on trouve différentes marques chinoises telles que Oppo, Vivo, iQOO, Redmi / Xiaomi et Meizu, le dernier entrant du Top 10 frôlant les 700 000 points dans le benchmark.