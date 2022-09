iOS 16 : pour quand et quels iPhone seront compatibles ?

La keynote d'Apple du 7 septembre a permis de lever le voile sur la gamme iPhone 14 composée d'un côté des iPhone 14 et iPhone 14 Plus et de l'autre des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Si les diagonales d'écran, de 6,1 pouces ou 6,7 pouces, sont similaires, la différenciation entre les deux groupes est plus marquée cette année : encoche et Apple A15 pour les premiers et Dynamic Island et Apple A16 pour les seconds, en plus de la différence plus habituelles sur les capteurs photo, avec le passage à un module 48 mégapixels pour les versions Pro.

Les quatre smartphones ont un point commun : ils seront porteurs de la nouvelle version de l'OS mobile d'Apple : iOS 16. Les grandes nouveautés de la plate-forme ont été annoncées en juin dernier lors de l'événement WWDC 2022.

Des améliorations par petites touches

Plutôt que de nouvelles fonctionnalités, Apple a mis l'accent sur la personnalisation de l'interface avec l'arrivée d'un écran de verrouillage à créer soi-même qui se complète des Activités en direct fournissant des informations complémentaires sans avoir besoin de déverrouiller l'appareil.

A ceci s'ajoute pour les iPhone 14 Pro un affichage Always On (écran toujours allumé) permis par la technologie LTPO et un rafraîchissement d'écran capable de descendre à 1 Hz pour une consommation d'énergie minimale.

L'ajout de l'édition et du partage dans Messages ainsi que les facilités de collaboration en partageant des notes et des présentations vont aussi dans le sens d'une plus grande appropriation de l'OS mobile par les utilisateurs.

Toutes ces petits ajouts ici et là doivent ainsi rendre l'interface plus agréable tout en permettant d'en faire toujours plus sans forcément jongler entre les applications.

iOS 16, c'est pour quand ?

Apple avait déjà dévoilé la liste des iPhone éligibles à iOS 16 et l'on retrouve logiquement tous les modèles jusqu'à l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, auxquels s'ajoute l'iPhone SE de 2ème génération.

Ce que la firme n'avait pas encore révélé, c'est la date de mise à disposition de iOS 16. Elle l'a indiqué lors de sa keynote : ce sera pour le 12 septembre 2022, soit deux jours avant la commercialisation des premières versions de l'iPhone 14.

On notera d'ailleurs que les iPhone 14 Pro seront parmi les premiers à être disponibles, témoignant de leur importance grandissante dans la stratégie du géant californien, malgré des tarifs en hausse et pouvant dépasser les 2000 € pour les plus hautes configurations.

Et pour iPadOS 16, également présenté en juin ? Apple n'ayant pas présenté de tablette tactile iPad durant l'événement du 7 septembre, tout laisse penser qu'une autre conférence aura lieu en octobre. L'évolution de l'OS pour tablette devrait y être mise en valeur.