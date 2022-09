Apple lance ses nouveaux iPhone quand Cupertino n'a pas de courant électrique

Pendant qu'Apple dévoilait ses iPhone 14 et sa montre Apple Watch Ultra, le secteur de San Francisco, dont la zone de Cupertino, étaient sans courant.

Comme attendu, Apple a présenté ce 7 septembre ses nouveaux produits électroniques : iPhone 14, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra et nouveaux AirPods Pro lors d'une présentation organisée à l'Apple Park, à Cupertino.

Or, dans le même temps, la région de San Francisco a été victime de coupures électriques. De nombreux rapports d'interruption du courant ont été signalées auprès de PG&E (Pacific Gas and Electric Company) sur une partie de la ville de San Francisco, touchant des quartiers comme Palo Alto, Sunnyvale, San Jose et, donc, Cupertino où se déroulait l'événement.

Coupures à répétition à San Francisco

La fragilité du réseau de distribution électrique américain n'est pas nouvelle mais le récent dôme de chaleur qui concerne la Californie depuis quelques jours a compliqué une situation déjà tendue, comme en témoigne la multiplication des messages de PG&E ces dernières heures.

Les habitants sont ainsi avertis que des délestages tournants peuvent être décidés si nécessaires et sont invités à limiter leur consommation d'énergie pendant les heures de pic de consommation.

Parmi les gestes préconisés, il leur est ainsi demandé de remonter la température de la climatisation malgré la chaleur extérieure ambiante, de ne pas utiliser de gros appareils électroménagers ni de laisser d'éclairages inutiles et d'éviter de recharger leur véhicule électrique.

Pas de coupure d'énergie chez Apple

Le fournisseur d'énergie ne va pas jusqu'à réclamer de ne plus charger les iPhone ou les tablettes iPad mais l'idée y est. Pendant les coupures, Apple a vanté les mérites de ces nouveaux iPhone 14 et de ses gadgets électroniques énergivores et réclamant une charge quasi-quotidienne, ce qui a pu en choquer certains.

Sur le campus d'Apple, le show s'est déroulé comme prévu et les journalistes et influenceurs ont pu mettre la main sur les modèles présentés après la conférence diffusée en streaming.

Il faut dire que l'Apple Park a été conçu d'emblée avec la problématique énergétique en tête, autant dans sa construction pour limiter les besoins en électricité que par son imposante installation de panneaux solaires lui assurant un approvisionnement direct et éloignant le risque d'une coupure de courant.

La Californie est en pointe en matière d'installations de panneaux (chez les entreprises comme chez les particuliers) mais aussi de présence de véhicules électriques. Les problèmes d'équilibrage entre offre et demande d'électricité, associés aux productions d'énergie locales, préfigurent de la grande flexibilité nécessaire pour que tout le monde puisse continuer d'en profiter, dans un contexte d'évolution climatique aux perturbations plus marquées.

En France, aussi, le sujet est sensible actuellement avec l'interruption des centrales nucléaires pour maintenance, créant des tensions sur la distribution d'électricité lors des pics de consommation et aggravée par la tension du marché de l'énergie mais aussi les canicules estivales et les pics de froid en hiver. Qu'en sera-t-il lorsque le parc des véhicules électriques ajoutera une pression supplémentaire ?