Audi prépare une voiture super sportive 100% électrique

Le constructeur automobile allemand Audi, impliqué comme beaucoup d'autres fabricants il y a quelques années dans le DieselGate, souhaite s'investir plus largement dans les véhicules "propres".

Audi veut abandonner le moteur thermique

Le fabricant opère depuis quelques années à la déclinaison de ses véhicules en versions hybrides rechargeables, et bascule progressivement dans le tout électrique. Traditionnellement connu pour ses berlines ultra puissantes, la marque se doit également de disposer d'une vitrine technologique pour faire la démonstration de son savoir technologique en matière dé véhicule propre, tout en rassurant sur le fait que la marque est capable de conjuguer moteur électrique et performances.

Audi n'est pas novice en la matière : la marque avait déjà présenté sa R8 e-Tron en 2015 alors même que le marché n'était pas forcément prêt à l'accueillir. Depuis, divers pays ont appuyé la transition vers la voiture électrique, les voitures hybrides et rechargeables, à grand renfort de lois qui punissent de plus en plus les automobiles polluantes (via des taxes, l'augmentation du prix des énergies fossiles ou la restriction d'accès au centre-ville en période de pic de pollution, diabolisation du diesel) mais également avec certaines qui encouragent à l'achat d'un véhicule hybride ou électrique (via des aides financières ou facilités de paiement).

Un marché désormais mature

De fait, la demande a bien changé depuis 2015 et Audi a progressivement électrifié ses véhicules. Audi travaillerait ainsi à une nouvelle supercar zéro émission pour mettre en avant son engagement dans le véhicule électrique et présenter son expertise. Plusieurs plateformes pourraient accueillir le projet notamment du côté de chez Porsche et celle de la 718 Cayman qui offre la possibilité de stocker les batteries rechargeables en les empilant derrière les sièges, permettant d'équilibrer le poids du véhicule.

Selon plusieurs sources, le véhicule devrait être dévoilé en 2025 et pourrait remplacer l'actuelle R8. Il s'agira d'un modèle ultra sportif deux portes très puissant. Il ne s'agira pas forcément d'une R8 électrique, mais la base pourrait être reprise pour construire un autre modèle.

Audi prévoirait un véhicule assemblé à la main dans l'usine Audi Sport de Böllnger Höfe qui fabrique déjà les Audi e-Tron GT et RS e-Tron GT et qui dispose donc d'équipes déjà formées sur l'électrique haut de gamme.

Pour l'instant, la motorisation prévue pour la supercar reste inconnue, mais elle devrait surpasser celle de la R8 e-Tron actuelle.