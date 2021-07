GNT : le top des actualités de la semaine qu'il ne fallait pas manquer

Alors que de nombreux français partent en vacances, RED by SFR en profite pour relancer son opération spéciale Le BIG RED avec 4 forfaits mobiles de 5 à 200 Go de data pour seulement de 5 € à 15 € par mois. Le tout sans engagement et un tarif "pas que la première année", c'est le moment de changer d'opérateur !