Le Metavers va-t-il devenir un trou noir pour Meta ?

La conquête du métavers est une épreuve de longue haleine mais le groupe Meta n'anticipait sans doute pas d'aussi grandes résistances. Entre création d'un nouvel univers virtuel et développement des outils nécessaires comme les casques de réalité virtuelle et augmentée, les efforts se jouent à de multiples niveaux et dans la durée.

Cependant, les premières démonstrations sont loin de convaincre et le public et les investisseurs. Les premiers ne voient pas encore d'intérêt concret au métavers tandis que les seconds s'inquiètent des dépenses exorbitantes engagées.

Mark Zuckerberg, patron de Meta, en a fait son grand projet, mais les interrogations s'accumulent et la santé financière du groupe s'en ressent, alors que Facebook et Instagram marquent aussi le pas face à d'autres réseaux sociaux, en particulier TikTok, très plébiscité par les jeunes.

Le gouffre RealityLabs, le four metavers

Avec un chiffre d'affaires en baisse de 4% et un bénéfice net divisé par deux à 4,4 milliards de dollars, les résultats financiers du troisième trimestre 2022 sont compliqués par un nombre d'abonnés qui stagne, des règles d'utilisation plus strictes, notamment sur la diffusion publicitaire, et des dépenses très conséquentes pour Reality Labs qui affiche 3,7 milliards de dollars de pertes et engloutit une bonne partie des forces vives de l'entreprise.

Prototype de casque Meta pour le métavers

Meta confirme ces difficultés et évoque un contexte macro-économique difficile, avec la pression de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. La croissance des abonnés utilisant au moins un service est limitée à 1,6%, ce qui permet de compter tout de même sur une base de 3,71 milliards d'utilisateurs.

La menace de Tiktok

Face à Tiktok, la diffusion de vidéos courtes, baptisées Reels, diffusées sur Facebook et Instagram est en progression et le temps passé sur les services du groupe reste un atout par rapport à ses concurrents.

Les changements de règles d'Apple en matière de publicité conduisent par ailleurs à des pertes de recettes pour les réseaux sociaux de Meta, tandis que des budgets publicitaires partent de plus en plus vers Tiktok, même si la situation reste maîtrisée pour le moment.

L'obsession de Mark Zuckerberg pour le métavers inquiète quelque peu les observateurs, faute de perspective claire et de signes positifs du public. L'annonce des résultats a fait plonger le cours de Meta de près de 20%.

De près de 130 dollars, l'action devrait démarrer à 104 dollars à la reprise des cours, pour une capitalisation ramenée à 280 milliards de dollars, la plus faible depuis 2016.