OnePlus 9T : pas de smartphone cette année ?

Le fabricant OnePlus nous a habitué à lancer une nouvelle série de deux smartphones en début d'année puis des versions T et T Pro au second semestre. En 2020, un seul modèle, le OnePlus 8T, a été dévoilé sur cette série de deuxième partie d'année.

Cette année, OnePlus a dévoilé comme à son habitude deux modèles avec les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro et l'on pouvait logiquement attendre au moins un OnePlus 9T faisant la synthèse des deux versions.

No 9T — Max Jambor (@MaxJmb) July 27, 2021

Malheureusement, le leaker Max Jambor, souvent à l'origine d'informations sur les projets de OnePlus, a indiqué dans un court message sur Twitter qu'il n'y aurait peut-être pas de OnePlus 9T cette année.

Aucune raison spécifique n'est donnée et la spéculation sur les raisons, en attendant une éventuelle clarification par OnePlus, reste libre. L'une des hypothèses avancées concerne la pénurie de semi-conducteurs et notamment la disponibilité du SoC Snapdragon 888 sur le second semestre.

OnePlus 9 Pro

On sait que le Samsung Galaxy S21 FE est victime de ce problème et ne pourra être lancé qu'en fin d'année, peut-être en switchant vers un SoC Exynos 2100.

Il y a peut-être aussi le fait que le lancement d'une variante T ne se justifierait pas au regard des dernières innovations. C'était déjà l'explication avancée l'an dernier pour l'absence du OnePlus 8T Pro.

OnePlus a également commencé à changer de stratégie en s'invitant en milieu de gamme avec la série Nord. Deux modèles ont été lancés en Europe ces derniers mois avec le OnePlus Nord CE 5G d'une part et le OnePlus Nord 2 d'autre part qui se révèle plutôt puissant et équilibré. Affaire à suivre...