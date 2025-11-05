Sony Bravia Theatre Bar 8

Grâce au Dolby Atmos, à ses 11 haut-parleurs et à la technologie 360 Spatial Sound Mapping, elle délivre un son cinématographique d’une ampleur exceptionnelle. Profitez d’une expérience surround totale : le Dolby Atmos/DTS:X et le 360 Spatial Sound Mapping créent jusqu’à 12 enceintes fantômes pour une spatialisation réaliste et enveloppante.

Conçue pour s’intégrer parfaitement aux téléviseurs Bravia, la barre débloque des fonctionnalités exclusives comme l’Acoustic Center Sync, qui transforme votre TV en haut-parleur central, tandis que la technologie Voice Zoom 3 améliore la clarté des dialogues.

Son design acoustique intègre 11 haut-parleurs frontaux et verticaux X-Balanced, conçus pour minimiser la distorsion et restituer un son riche et précis.

Facile à configurer, il suffit de la brancher à votre téléviseur via HDMI. L’application Sony | BRAVIA Connect permet enfin de contrôler tous les paramètres directement depuis votre smartphone.

Retrouvez la barre de son Sony Bravia Theatre Bar 8 à 649 € au lieu de 999 € (prix officiel), soit une remise de 35 % sur Amazon.



