Le Black Friday 2025 se profile, mais de nombreuses enseignes lancent déjà leurs offres spéciales avec des réductions conséquentes sur les smartphones : que vous cherchiez un modèle haut de gamme, un bon rapport qualité-prix ou un téléphone pas cher, voici notre sélection des 15 meilleures promos à saisir dès maintenant.
TOP 15 des smartphones du pré-Black Friday
- Redmi Note 14 4G 256 Go à 147,05 € avec le coupon de -15% (6,67" AMOLED 120Hz, Gorilla Glass 5, Helio G99-Ultra octa-core, 108MP + 2MP + 2MP, 5500 mAh, charge 33W, double haut-parleur Dolby Atmos, IP54...)
- Pack HONOR 400 Lite 256 Go + Choice Earbuds X7i à 199,99 € soit -33% (6,7" AMOLED 2412 x 1080, max 3500 nits, 108MP, 5230 mAh, SuperCharge 35W, IP64, résistance aux chutes, Dimensity 7025-Ultra octa-core...)
- Realme 14 Pro+ 5G 512 Go à 271,83 € avec le code FRCD20 (6,83" OLED 1,5K 120Hz, capteur principal Sony 50MP OIS, Snapdragon 7s Gen3, 6000 mAh, charge 80W, IP69...) Découvrez notre test du Realme 14 Pro+
- POCO F7 Pro 256 Go à 342,55 € avec le coupon de -15% (6,67" Flow AMOLED 2K 120Hz, max 3200 nits, 6000 mAh, HyperCharge 90W, Snapdragon 8 Gen 3, système de refroidissement LiquidCool 4.0, HyperAI, IP68, capteur principal 50MP avec capteur Light Fusion 800 + OIS, IA Super Cinéma avec optimisation d’image et son surround 3D...)
- HONOR 400 5G 512 Go à 399 € avec le coupon à cocher (6,7" AMOLED, 5000 nits, Snapdragon 7 Gen3, 200MP UHD, AI Super Zoom, 5300 mAh, SuperCharge 66W, IP65...)
- Pack Google Pixel 9a 128 Go + mini enceinte JBL Go 3 à 429 € soit -11% (6,3" pOLED 1080 x 2424, Gorilla Glass 3, HDR, grand angle 48MP + ultra grand angle 13MP, Gemini, WiFi 6E, IP68...) Aussi disponible au même prix avec Pixel Buds A-Series
- HUAWEI nova 13 Pro 512 Go à 499 € soit -200 € (6,76" 1,5K LTPO 120Hz, AI Display Turbo, 5000 mAh, SuperCharge Turbo 100W, contrôle IA de la température, capteur principal 50MP à ouverture physique réglable, appareil photo avant Ultra Portrait 60MP, RAM 12 Go...)
- iPhone 16e 128 Go à 519 € (-22%)
- HONOR Magic V2 5G 512 Go à 571,83 € avec le code FRCD55 (pliable avec écrans OLED 7,92" et 6,43", 120Hz, Snapdragon 8 Gen2 octa-core, GPU Adreno 740, 50MP + 50MP + 20MP, SuperCharge 66W, BT 5.3, Wi-Fi 6E...)
- Samsung Galaxy S25 FE 128 Go Entreprise Edition à 599,99 € soit -20% (6,7" Dynamic AMOLED 2x FHD+ 120Hz, capteur principal 50MP, 4900 mAh, IP68, charge filaire 45W et sans fil 10W, Wi-Fi 6E...)
- Samsung Galaxy Z Flip5 5G 512 Go à 699 € soit -17% (écran principal 6,7" et écran externe 3,4", Galaxy AI, 12MP + 10MP, vidéo 4K, Snapdragon 8 Gen 2 octa-core, 3700mAh...)
- HUAWEI Pura 70 Pro 512 Go à 799 € soit -400 € (6,8" LTPO OLED 120Hz, max 2500 nits, verre Kunlun ultra-résistant, SuperCharge 100W et sans fil 80W, commande gestuelle IA, Kirin 9010 octa-core, appareil photo ultra lumineux 50MP, IP68, RAM 12 Go...)
- HONOR Magic 7 Pro 5G 512 Go à 799,99 € avec les -100 € au panier (6,8" AMOLED LTPO 120Hz, max 5000 nits, RAM 12 Go, Snapdragon 8 Elite, 50MP + 200MP + 50MP + 50MP, 5270 mAh...)
- Pack HONOR Magic 7 Pro 5G 512 Go + Choice Earbuds S7 à 802,90 € avec les -100 € au panier
- Pack Google Pixel 10 Pro 128 Go + Chargeur sans fil + Chargeur secteur 67W à 999,99 € soit -20% (6,3" Super Actua AMOLED LTPO, max 3000 nits, Gorilla Glass Victus 2, Gemini Live Camera, génération de vidéos par Veo 3, 48MP, zoom 100x, vidéo 8K, 4870 mAh, RAM 16 Go...)
Et ne manquez pas non plus nos autres articles dédiés aux offres de cette période de pré-Black Friday :
➡️ Xiaomi prépare son Black Friday 2025 avec des offres sur tout son catalogue
➡️ Les puissantes trottinettes électriques Ausom L2 / L2 Max / DT2 Pro en promotion
➡️ Black Friday en avance : La Fnac et Darty lancent leurs avant-premières
➡️ Les trottinettes électriques KuKirin à l'honneur chez Geekbuying pour le 11.11
➡️ Black Friday Acer : déjà des remises jusqu'à -50% et des opérations spéciales tout le mois de novembre