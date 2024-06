Au mois d'août, Elon Musk doit présenter les avancées de Tesla en matière de véhicules autonomes et de robotaxis, un sujet évoqué depuis plusieurs années comme capable de maintenir la valeur des véhicules électriques de la marque, voire de générer des revenus pour les propriétaires.

Dans le même temps, l'entreprise travaille à la conception de robots humanoïdes dont le succès ne viendra qu'avec une intelligence artificielle suffisamment développée.

Rien que sur ces deux thématiques, Tesla aura besoin de gros investissements pour s'équiper en matériel dédié à l'IA comme des accélérateurs Nvidia H100 puis B200 (Blackwell) quand ils seront disponibles.

xAI d'abord, Tesla ensuite

Pourtant, CNBC affirme que des mémos circulent en interne pour signaler que les commandes d'accélérateurs H100 sont en train d'être redistribuées vers une autre entreprise d'Elon Musk : xAI, qui développe l'intelligence artificielle générative Grok.

Face à l'essor très rapide de la puissance des IA et là aussi des besoins en composants dédiés, certains approvisionnements initialement prévus pour Tesla auraient été redirigés vers l'entreprise X et xAI.

Une commande d'une valeur de plus de 500 millions de dollars destinée à Tesla aurait ainsi été décalée de plusieurs mois, avec comme conséquence le décalage des projets de mise en service d'un supercalculateur pour les besoins IA du constructeur.

L'un des mémos évoque un ensemble de 12 000 GPU Nvidia H100 prévus pour Tesla qui seraient finalement allés vers X tandis que la commande prévue pour X serait en retour réattribuée à Tesla...mais plus tard.

Certains observateurs font déjà le lien avec les récentes suppressions d'emplois et les remaniements au sein de Tesla dans une periode de transition et reposent la question de la gouvernance d'Elon Musk et du risque de dispersion dans la gestion de ses nombreuses entreprises : X et xAI (les deux étant liées), SpaceX, Neuralink, The Boring Company...

Grok > Tesla ?

Elon Musk n'a pas caché son ambition de faire rapidement croître son IA Grok lors de l'annonce de sa récente mise à jour en version Grok-1.5, promettant un saut de performance dantesque avec les versions Grok-2 et plus encore Grok-3, ce qui nécessitera de bâtir très vite un supercalculateur IA dont l'homme d'affaires affirme qu'il sera l'un des plus puissants au monde.

Face au rythme imposé par OpenAI et à la course aux AGI (intelligences artificielles générales) qui se profile, le milliardaire cherche sans doute à rester dans la course tout en risquant de s'attirer de nouveau des critiques et un bras de fer avec certains actionnaires de Tesla.

Ce qui fait aussi sans doute les affaires de Nvidia, fournisseur des composants IA dédiés. Son CEO Jensen Huang avait déjà indiqué que xAI et Tesla faisaient partie des plus gros clients pour ses accélérateurs Blackwell de nouvelle génération.

La remarque récente d'Elon Musk sur sa volonté de s'équiper rapidement de 300 000 GPU Nvidia B200 Blackwell dès l'an prochain pour renforcer son IA Grok à court terme n'est d'ailleurs pas passée inaperçue. Mais il faudra peut-être faire des choix.