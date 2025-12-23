Un drame survenu en Australie le 13 novembre dernier a mis en lumière un danger jusqu'alors sous-estimé. Un homme est décédé après que son smartphone Samsung, bien que connecté en 4G, s'est avéré incapable de joindre les secours. La cause ? Une mise à jour logicielle manquante suite à l'arrêt du réseau 3G. Ce scénario catastrophe n'est plus une lointaine hypothèse : des abonnés Free Mobile en France rapportent aujourd'hui des problèmes similaires, se retrouvant injoignables sans le savoir.

Comment une simple mise à jour réseau peut-elle bloquer les appels ?

Pendant des années, le fonctionnement de nos téléphones reposait sur une béquille invisible. La 4G servait pour Internet, mais pour la voix, les appareils basculaient discrètement sur les anciens réseaux 2G ou 3G. Cette technologie, nommée CSFB (Circuit Switched FallBack), assurait la communication vocale. Aujourd'hui, cette béquille disparaît avec l'extinction programmée des anciennes infrastructures.

Les appels doivent désormais transiter directement par la 4G via la technologie VoLTE (Voice over LTE). Le problème est que cette transition n'est pas automatique. Elle exige une compatibilité parfaite entre le logiciel du téléphone et l'équipement de l'opérateur. Si le micrologiciel est trop ancien ou non validé, le téléphone cherche un réseau 3G qui n'existe plus, échoue à activer la VoLTE, et l'appel se termine dans le vide, même vers le 112.

Pourquoi le réseau Free Mobile est-il particulièrement concerné en France ?

L'opérateur Free est en pleine phase de modernisation, réallouant agressivement ses fréquences 3G (la bande 900 MHz) pour renforcer son réseau 4G. L'objectif est d'améliorer la couverture et la pénétration du signal dans les bâtiments. Si l'intention est louable pour l'usage data, elle supprime le filet de sécurité pour la voix sur de nombreux terminaux.

La difficulté vient de la politique de VoLTE restrictive de Free. Contrairement à d'autres opérateurs, Free n'active la fonction que sur une liste de modèles qu'il a officiellement validés. Un smartphone importé, un modèle un peu ancien ou un appareil non acheté via l'opérateur, même s'il est techniquement compatible, peut se voir refuser l'accès à la VoLTE. Ces téléphones sont alors artificiellement bridés et perdent leur seule voie de communication vocale fiable.

Comment savoir si mon téléphone est à risque et que faire ?

La situation impose une vérification simple mais capitale. Pour savoir si vous dépendez encore de l'ancien réseau, il suffit de lancer un appel tout en observant la barre d'état de votre téléphone. Si l'icône « 4G » ou « LTE » reste affichée pendant la communication, tout va bien, vos appels passent par la VoLTE.

En revanche, si le symbole bascule en « H+ », « 3G » ou « E » (pour Edge), c'est un signal d'alarme. Cela signifie que vous dépendez du vieux réseau. Si Free coupe la 3G dans votre secteur, vous risquez un black-out vocal total. Il est donc impératif de vérifier les mises à jour logicielles disponibles pour votre appareil. En attendant une clarification de l'opérateur, la vigilance est de mise pour des milliers d'utilisateurs.