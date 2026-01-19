Avec le forfait Sosh 100 Go 4G, vous profitez d'une enveloppe parfaitement calibrée : c'est le "juste milieu" entre les petits forfaits limités et les offres démesurées. Ce volume permet de streamer vos séries en HD, de naviguer quotidiennement et de partager votre connexion sans craindre la panne sèche, tout en maintenant un tarif de seulement 10 € par mois.

➡️ Prix : 9,99 € par mois

➡️ Engagement : aucun (résiliable à tout moment sans frais)

➡️ Type d'offre : réservée aux nouvelles souscriptions

➡️ Frais initiaux : 10 € pour la carte SIM (physique ou eSIM)

Utilisation en France métropolitaine

Pour votre quotidien, vous bénéficiez d'une enveloppe web généreuse et de communications illimitées.

Internet : 100 Go en 4G (débit réduit au-delà).

(débit réduit au-delà). Appels : illimités vers la France métropolitaine et les DOM.

SMS/MMS : illimités vers la France métropolitaine et les DOM.

Utilisation à l'étranger (Europe et DOM)



Ce forfait vous accompagne lors de vos déplacements avec une enveloppe dédiée très confortable.

Internet : 40 Go inclus (utilisables depuis l'Europe et les DOM).

inclus (utilisables depuis l'Europe et les DOM). Appels & SMS/MMS : illimités vers ces zones et vers la France.

⚠️ Note importante : la Suisse et l'Andorre ne sont pas incluses dans les zones de roaming gratuit.

Les points forts à retenir



➡️ Conservation du numéro : le transfert de votre numéro actuel est gratuit (il suffit de fournir votre code RIO).

➡️ Générosité à l'étranger : avec 40 Go en itinérance, c'est l'un des forfaits les plus généreux de sa catégorie pour les voyageurs.

➡️ Liberté : l'absence d'engagement vous permet de changer d'offre si vos besoins évoluent.

⚡️Découvrir le forfait Sosh 100 Go 4G à 9,99 €/mois⚡️





