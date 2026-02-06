En ce moment, Cdiscount Mobile propose une série spéciale non répertoriée sur sa page principale. Ce forfait caché est une alternative efficace pour ceux qui veulent payer le minimum sans sacrifier leur consommation de data.

Un tarif imbattable et sans surprise

C'est le point fort de cette série spéciale : pour seulement 4,99 € par mois, vous bénéficiez d'un forfait complet. Contrairement à beaucoup d'offres promotionnelles, ce prix est sans engagement et n'augmente pas après la première année. Pour couronner le tout, la carte SIM est proposée à 1 € seulement, ce qui rend le coût de souscription quasi dérisoire.

60 Go de data : le volume idéal

Avec une enveloppe de 60 Go en 4G, ce forfait couvre largement les besoins de la majorité des utilisateurs. Que ce soit pour naviguer sur les réseaux sociaux, écouter de la musique en streaming quotidiennement ou regarder quelques vidéos en haute définition, vous avez de la marge. C'est l'option parfaite pour un usage quotidien fluide sur le réseau performant de Bouygues Telecom.

Un compagnon de voyage efficace

Malgré son prix mini, ce forfait ne vous oublie pas lors de vos déplacements. Vous disposez de 19 Go de data inclus depuis l'Europe et les DOM. C’est une enveloppe particulièrement généreuse pour cette gamme de prix, vous permettant de rester connecté en vacances sans surcoût.

L'essentiel en illimité

Cdiscount Mobile ne sacrifie pas la communication : les appels, SMS et MMS sont comme toujours illimités en France métropolitaine.

⚡️Découvrir le forfait caché Cdiscount Mobile 60 Go 4G à 4,99€/mois⚡️



D’autres forfaits attractifs sont actuellement disponibles chez Cdiscount Mobile ainsi que chez les opérateurs concurrents :