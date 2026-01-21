Auchan Télécom propose en ce moment un nouveau forfait 180 Go 5G pour seulement 8,99 € par mois afin de s'aligner sur les besoins des utilisateurs les plus gourmands.

S'appuyant sur la fiabilité du réseau Bouygues Telecom et offrant une flexibilité totale grâce au sans engagement, cette offre se distingue aussi par ses frais de mise en service réduits avec une carte SIM à 1 €. Que vous soyez en France ou en déplacement en Europe, voyons voir pourquoi ce forfait est l'un des plus compétitifs du moment.

➡️ Prix : 8,99 €/mois

➡️ Data (France) : 180 Go en 5G (débit réduit au-delà)

➡️ Data (Europe/DOM) : 30 Go inclus

➡️ Appels / SMS / MMS : illimités

➡️ Réseau : Bouygues Telecom

➡️ Engagement : sans engagement

➡️ Carte SIM : 1 € seulement (au lieu de 10 € habituellement)

Pourquoi choisir ce forfait ?

1. La 5G à petit prix

Rares sont les forfaits proposant autant de data (180 Go) avec la 5G pour moins de 9 €. C'est idéal pour profiter d'une connexion plus rapide sans craindre de voir sa facture grimper.

2. Le réseau Bouygues Telecom

En souscrivant, vous bénéficiez de la qualité de couverture de Bouygues Telecom, l'un des leaders du réseau mobile en France, tant en zones urbaines que rurales.

3. Un prix fixe et transparent

➡️ Pas de hors-forfait involontaire : une fois vos 180 Go consommés, la connexion passe en débit réduit mais ne vous est pas facturée en supplément.



➡️ Carte SIM quasi gratuite : proposée à 1 €, elle permet de réduire les frais de mise en service lors de la souscription.

4. Idéal pour les voyageurs

Avec une enveloppe très correcte de 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM, vous restez connecté pendant vos vacances ou déplacements professionnels sans frais d'itinérance supplémentaires.

⚡️Découvrir le nouveau forfait Auchan Télécom 180 Go 5G à 8,99 €/mois⚡️



