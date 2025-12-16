Avec son forfait 50 Go, Lebara se distingue par une approche "zéro superflu" : vous payez pour ce que vous utilisez vraiment (internet et appels), sans frais d'entrée et avec une flexibilité totale. C'est actuellement l'une des offres les plus intéressantes.

Les points forts de l'offre



➡️ Un tarif imbattable : pour 5,99 €/mois, le prix est fixe et sans mauvaise surprise. C'est un tarif extrêmement bas pour ce volume de données.

➡️ Une enveloppe data confortable : avec 50 Go en 4G/4G+, vous êtes large. Cela correspond à des heures de streaming vidéo, de musique et de navigation quotidienne sans avoir à surveiller votre jauge en permanence.

➡️ Carte SIM gratuite : c'est une rareté. Là où les concurrents facturent souvent 10 € à la souscription, Lebara vous offre la carte SIM (et la livraison). Vous économisez 10 € dès le départ.

➡️ Liberté totale : l'offre est sans engagement. Vous pouvez arrêter ou changer de forfait quand vous voulez. Le renouvellement se fait tous les 30 jours.

Ce qui est inclus dans le forfait



➡️ Réseau : SFR.

➡️ Communications : appels et SMS illimités vers la France métropolitaine.

➡️ Voyages : une enveloppe dédiée de 7 Go utilisable depuis l'Union Européenne et les DOM. Suffisant pour rester connecté lors de déplacements occasionnels.

⚠️ Le détail important à connaître



C'est la spécificité de Lebara qu'il faut avoir en tête : les MMS ne sont pas inclus dans le forfait.

Cela signifie que pour envoyer des photos ou des vidéos, vous ne devez pas passer par l'application SMS classique de votre téléphone, mais par des applications comme WhatsApp, Messenger, iMessage, Signal ou Telegram.

Pour qui est fait ce forfait ?



C'est l'offre idéale si vous communiquez principalement par applications de messagerie et que vous cherchez un forfait qui propose une quantité de data raisonnable. C'est actuellement le meilleur rapport data / prix actuel sur le réseau SFR sans frais d'entrée.

⚡️ Découvrir le forfait Lebara 50 Go 4G/4G+ à 5,99 €/mois ⚡️





