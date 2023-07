WhatsApp, l'application de messagerie bien connue, prépare une transformation majeure pour le mois d'août 2023. Cette évolution promet de changer la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs contacts, passant de l'affichage traditionnel des numéros à la possibilité d'écrire à quelqu'un sans même avoir à l'enregistrer au préalable et plus tard via l'utilisation d'un nom d'utilisateur en lieu et place de votre numéro de téléphone.