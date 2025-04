Alors qu'Orange ne proposait plus que 6 mois de promotion sur ses Livebox, avec un prix réduit pendant cette période, c'est depuis aujourd'hui le retour à une période de 12 mois qui est mise en avant ! Et avec l'arrivée des nouvelles Livebox S et 7, vive le WiFi 7 pour tous et jusqu'à 8 Gbps de débit !