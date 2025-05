Attention, une nouvelle campagne d'arnaque par SMS visant les utilisateurs de Doctolib est en cours et elle peut vous coûter cher ! Des messages frauduleux très convaincants vous incitent à cliquer sur un lien pour un prétendu rendez-vous médical. L'objectif : voler vos informations personnelles et bancaires. Apprenez à identifier ce piège et à vous protéger efficacement.