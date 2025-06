De nouveaux benchmarks révèlent une surprise, même si l'on s'en doutait déjà : SteamOS 3.7 surpasse Windows 11 en framerate sur le Lenovo Legion Go S. L'OS de Valve offre un gameplay plus fluide, parfois avec 36% d'images par seconde en plus. Le travail de Valve sur Proton et les pilotes Linux paie et SteamOS devient une alternative sérieuse pour le gaming portable, plus efficace "out of the box" et moins chère que l'OS de Microsoft.