Articles les plus consultés
Microsoft semble assouplir ses règles pour Windows 11. Des utilisateurs de PC plus anciens, sans la puce de sécurité TPM 2.0 requise, reçoivent des invitations à mettre à jour vers la version 24H2. S'agit-il d'un bug ou d'un changement de politique à l'approche de la fin de Windows 10 ? La prudence est de mise.
Google tire la sonnette d'alarme : des pirates informatiques accèdent activement à des comptes Gmail en exploitant des mots de passe compromis. Suite à une brèche de données impliquant le groupe de hackers ShinyHunters, des campagnes de phishing sophistiquées ciblent les utilisateurs. Google exhorte la majorité de ses 2,5 milliards d'utilisateurs à changer immédiatement leur mot de passe et à renforcer la sécurité de leur compte.
En 2025, 16 Go de mémoire vive s'affirment comme la norme pour une expérience fluide sur PC. Entre le multitâche intensif, les applications gourmandes et l'intelligence artificielle générative, le choix de la RAM est devenu un pilier de la performance. Ce mini guide décrypte les besoins réels selon votre usage et votre système pour garantir un investissement juste et pérenne.
Le lancement du nouveau diffuseur Ligue 1+ a bouleversé le paysage du football français. Face à une offre légale attractive et une riposte judiciaire sans précédent, les plateformes de piratage comme l'IPTV, Telegram ou Discord semblent avoir perdu la partie. Le match a-t-il définitivement tourné en faveur de la légalité ?
Le ministère de la Santé a demandé aux hôpitaux français d’élaborer un plan de préparation face à un conflit armé d’ici mars 2026. Pourquoi cette mesure inédite ? Quels scénarios sont envisagés pour le système hospitalier français ?
Articles les plus commentés
Google change la donne pour Android : à partir de 2026, toutes les applications, même celles installées hors du Play Store (sideloading), devront être issues de développeurs vérifiés. Décrite comme une mesure de sécurité, elle consolide le contrôle de Google sur l'écosystème et pourrait redéfinir la distribution d'applications.
Les constructeurs européens alertent : le passage obligatoire à la voiture électrique dès 2035 paraît irréaliste. Pression financière, règles sur les émissions de CO2, production insuffisante… L’industrie peut-elle suivre le rythme imposé par Bruxelles ?
Microsoft prévoit de changer profondément la manière dont vous gérez vos fichiers dans Word. Une mise à jour à venir fera que tous les nouveaux documents seront automatiquement sauvegardés sur OneDrive par défaut. Considérée comme une innovation utile, cette initiative élimine une décision essentielle pour l'utilisateur et suscite de fortes préoccupations quant à la protection de nos informations personnelles et à la maîtrise de nos données.
Waze vient de lancer une mise à jour majeure avec 12 nouvelles icônes pour identifier précisément chaque type de radar. Une avancée significative pour les conducteurs du monde entier, sauf en France. Un décret datant de 2012 bloque cette fonctionnalité, cantonnant les utilisateurs de l'Hexagone à de vagues "zones de danger" et illustrant une exception réglementaire qui fait débat.
Apple serait en pourparlers avancés avec Google pour intégrer le modèle d'IA Gemini afin de moderniser en profondeur son assistant Siri. Face aux retards de son projet interne, la firme de Cupertino pourrait se tourner vers son plus grand rival pour rattraper son retard dans l'intelligence artificielle générative.
