Articles les plus consultés
Un énième déploiement de satellites Starlink a été marqué par un nouveau record de réutilisation pour un premier étage de fusée Falcon 9 de SpaceX.
gpt-realtime est le modèle vocal le plus avancé à ce jour d'OpenAI. Plus expressif, plus intelligent et meilleur pour suivre les instructions, il s'accompagne de nouveautés majeures sur l'API Realtime.
Microsoft a officiellement lancé la mise à jour annuelle Windows 11 25H2. Pourtant, les véritables améliorations se cachent dans une mise à jour optionnelle pour la version 24H2. On vous explique cette stratégie qui peut paraître confuse : la 25H2 n'est en réalité qu'un "interrupteur" technique qui active des fonctions déjà présentes sur votre PC.
Des chercheurs de la Northwestern University ont mis au point un nouveau catalyseur qui pourrait bien débloquer l'avenir de l'hydrogène vert. Composé de métaux abondants et peu coûteux, il surpasse en performance l'iridium, un métal rare et hors de prix. Cette avancée, obtenue en un temps record grâce à une "mégabibliothèque" de nanoparticules, ouvre la voie à une production d'énergie propre à grande échelle.
Valve a officiellement déposé la marque "Steam Frame" le 2 septembre 2025, un nom qui, selon les documents légaux, couvre explicitement les consoles de jeux vidéo et le matériel informatique. Cette initiative relance les spéculations sur le retour de l'entreprise sur le marché des consoles de salon, après le succès phénoménal de sa machine portable, le Steam Deck.
Articles les plus commentés
Un "dysfonctionnement interne" majeur a paralysé les paiements et retraits par carte de nombreuses banques françaises, dont le Crédit Mutuel et le CIC, samedi 30 août. Pendant plus de deux heures, des milliers de clients se sont retrouvés bloqués, provoquant le chaos en plein week-end de la rentrée. Des problèmes d'accès aux applications ont persisté le dimanche.
D'après des fuites d'insiders, la prochaine console Xbox de Microsoft pourrait afficher un prix bien plus élevé que sa rivale, la PlayStation 6. Cette hausse de coût s'expliquerait par des choix techniques audacieux, notamment l'adoption d'un processeur onéreux et l'ouverture de son écosystème à des magasins de jeux tiers comme Steam.
Meta a discrètement activé une fonctionnalité sur son application Facebook qui scanne et analyse les photos de votre téléphone, officiellement pour vous proposer des suggestions de partage. Cependant, cette option par défaut soulève de sérieuses préoccupations en matière de confidentialité. Voici comment vérifier et désactiver cet accès.
Malgré une santé financière insolente, Microsoft a engagé un plan de départ qui touchera 10% de ses effectifs en France, soit environ 200 personnes. Ce plan, mené via une rupture conventionnelle collective, s'inscrit dans une restructuration mondiale de 15 000 postes visant à pivoter vers l'intelligence artificielle, créant un paradoxe entre performance et suppressions d'emplois.
Sous la menace d'un blocage et d'un déréférencement en France, des grands sites pornographiques ont finalement mis en place des systèmes de vérification d'âge. Une victoire pour l'Arcom qui suspend ses sanctions, mais prépare déjà la prochaine étape.
