Des chercheurs de la Northwestern University ont mis au point un nouveau catalyseur qui pourrait bien débloquer l'avenir de l'hydrogène vert. Composé de métaux abondants et peu coûteux, il surpasse en performance l'iridium, un métal rare et hors de prix. Cette avancée, obtenue en un temps record grâce à une "mégabibliothèque" de nanoparticules, ouvre la voie à une production d'énergie propre à grande échelle.