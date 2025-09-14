Une influenceuse new-yorkaise a vécu une expérience pour le moins déconcertante en découvrant que son esthéticienne portait des lunettes connectées Meta Ray-Ban, capables de filmer, pendant une épilation brésilienne. Cet incident, qui a connu un grand retentissement, a ravivé les discussions sur les dangers que présentent ces technologies de surveillance pour la vie privée dans les espaces les plus personnels.