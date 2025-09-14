Articles les plus consultés
Free n'oublie pas la Freebox mini 4K et y prépare l'arrivée prochaine de son interface OQEE pour la partie TV.
La bataille des architectures est relancée. Face à la montée en puissance d'ARM sur le marché des PC, portée par Apple et Qualcomm, AMD monte au créneau. Lors du salon IFA 2025, le géant des semi-conducteurs a affirmé que le mythe d'un x86 énergivore était révolu. Grâce aux dernières innovations, l'efficacité énergétique ne serait plus l'apanage d'ARM.
La France s'apprête à tester la norme DVB-I, une technologie hybride qui fusionne la TNT, le satellite et la TV par Internet en une seule liste de chaînes accessible sans box opérateur. L'objectif : simplifier l'expérience utilisateur, garantir une meilleure continuité de service et créer un cadre européen commun pour la télévision de demain.
Une influenceuse new-yorkaise a vécu une expérience pour le moins déconcertante en découvrant que son esthéticienne portait des lunettes connectées Meta Ray-Ban, capables de filmer, pendant une épilation brésilienne. Cet incident, qui a connu un grand retentissement, a ravivé les discussions sur les dangers que présentent ces technologies de surveillance pour la vie privée dans les espaces les plus personnels.
Le robot humanoïde Tesla Optimus rencontre des obstacles techniques et organisationnels malgré les attentes élevées. La démonstration de la version 2.5 ne s'est pas passée comme prévu.
Articles les plus commentés
La surveillance routière entre dans une nouvelle ère. En France comme en Italie, des radars de nouvelle génération, dopés à l'intelligence artificielle, sont déployés pour traquer bien plus que la vitesse. Franchissement de ligne continue, téléphone au volant, distances de sécurité... l'IA analyse les images en temps réel pour une verbalisation automatisée et redoutable.
Des scientifiques de l'University College London ont réussi à attacher spontanément des acides aminés à de l'ARN en laboratoire, dans des conditions proches de celles de la Terre primitive. Cette découverte, publiée dans la revue Nature, confirme la théorie du "monde des thioesters" et propose un scénario pour l'apparition de la synthèse des protéines, une étape clé vers la vie.
Le front des constructeurs automobiles contre l'interdiction des moteurs thermiques en 2035 se durcit. Après BMW et Mercedes, c'est au tour du nouveau patron de Stellantis de qualifier l'objectif d'"irréaliste". Face à des ventes d'électrique qui patinent et une concurrence chinoise féroce, l'industrie réclame plus de "flexibilité" à Bruxelles, mettant la pression sur le Pacte Vert.
Le Haut Conseil pour le Climat observe avec inquiétude le changement de position stratégique de la France vis à vis de la lutte contre le changement climatique et sa capacité à tenir les objectifs fixés par l'UE pour 2040.
Le rapport de la commission d'enquête sur TikTok est tombé : il préconise l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans et un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans. Face à un "piège algorithmique" jugé dangereux pour les enfants, les députés proposent 43 mesures chocs. Ces propositions pourront-elles être appliquées ?
