Articles les plus consultés
Une entreprise américaine, InventWood, commercialise le "Superwood", un bois modifié 10 fois plus résistant que l'acier en ratio poids/résistance et 6 fois plus léger. Issu d'un processus chimique et de compression, ce matériau pourrait remplacer les métaux dans la construction, le mobilier et même la visserie, tout en étant plus écologique.
Avec des pirouettes de ballet, des techniques de kick-boxing et jusqu'au défilé de mode, Unitree Robotics dévoile son robot humanoïde le plus avancé à ce jour, le H2.
Avec une pointe de vitesse enregistrée à 453 km/h, le nouveau train chinois CR450 vient de redéfinir les limites de la technologie ferroviaire sur rail. Une performance qui n'est pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'un plan national ambitieux.
L'agence américaine de la cybersécurité (CISA) tire la sonnette d'alarme. Une faille critique dans Windows, bien que corrigée en juin, est désormais activement exploitée par des pirates. Elle permet de prendre le contrôle total d'un PC à distance et touche toutes les versions récentes de l'OS, de Windows 10 à 11.
Windows 11 cache en son sein une relique de 1995 : la pifmgr.dll. Ce fichier de 36 Ko, rempli d'icônes désuètes et d'une pique anti-Apple, survit non par nostalgie, mais par pure paresse calculée. Microsoft a jugé qu'il était moins cher de le laisser là que de risquer de casser un obscur programme.
Articles les plus commentés
Le sacro-saint papier rose, symbole d'une liberté acquise pour de bon, va devoir être rangé au musée. Une vaste réforme adoptée par les eurodéputés vient signer la fin d'une époque pour des millions d'automobilistes européens.
L'État allemand du Schleswig-Holstein a finalisé la migration de ses 30 000 fonctionnaires de Microsoft vers des solutions open source. Après avoir remplacé Outlook et Exchange par Thunderbird et Open-Xchange, la région prépare l'abandon de Windows et Office. Une décision politique forte en faveur de la souveraineté numérique.
Quand une panne massive des serveurs d'Amazon Web Services (AWS) survient, on s'attend à des sites web inaccessibles, pas à une nuit blanche forcée. C'est pourtant la mésaventure vécue par les propriétaires des lits connectés haut de gamme Eight Sleep, qui se sont retrouvés piégés par leur propre literie. Cet incident a forcé le fabricant à réagir en urgence en développant un mode hors ligne, une fonctionnalité réclamée de longue date par ses clients.
"Nous sommes à 100 % hors de Chine." La phrase, lapidaire, est signée Jensen Huang. Elle résume à elle seule le séisme commercial provoqué par la guerre technologique entre Washington et Pékin, avec Nvidia comme principale victime collatérale.
Pour concevoir sa future Twingo électrique à moins de 20 000 €, Renault a fait un pari audacieux : délocaliser une partie de son développement en Chine. En s'appuyant sur l'agilité et les coûts de l'écosystème local, le constructeur a conçu sa citadine en un temps record de 21 mois. Une stratégie pragmatique qui bouscule l'industrie européenne.
