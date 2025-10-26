Quand une panne massive des serveurs d'Amazon Web Services (AWS) survient, on s'attend à des sites web inaccessibles, pas à une nuit blanche forcée. C'est pourtant la mésaventure vécue par les propriétaires des lits connectés haut de gamme Eight Sleep, qui se sont retrouvés piégés par leur propre literie. Cet incident a forcé le fabricant à réagir en urgence en développant un mode hors ligne, une fonctionnalité réclamée de longue date par ses clients.