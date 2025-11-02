Exaspérée par "l'effet Waze", la ville suisse de Birsfelden a mis en place un système de caméras qui verbalise (108 €) les automobilistes qui ne font que la traverser pour éviter les bouchons. Ce dispositif radical, qui flashe les plaques à l'entrée et à la sortie, vise à dissuader le trafic de transit qui asphyxie la commune.