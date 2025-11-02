Articles les plus consultés
Nissan vient de franchir une étape clé. Ses prototypes de batterie solide (ASSB) ont atteint les objectifs de performance fixés pour une commercialisation. Grâce à un partenaire américain, LiCAP, et un nouveau procédé "à sec", Nissan vise une production de masse d'ici 2028. La promesse : doubler l'autonomie, réduire les temps de charge et diviser les coûts (75 $/kWh), pour enfin rattraper la concurrence chinoise.
Vous avez craqué pour une TV 4K ou 8K ? Mauvaise nouvelle : c'est probablement inutile. Une nouvelle étude choc de l'Université de Cambridge et de Meta prouve qu'à une distance normale dans un salon moyen, l'œil humain est incapable de distinguer la 4K du 2K (QHD). La course aux pixels serait un gaspillage de ressources.
Au cœur de la course mondiale pour une énergie propre et illimitée, une avancée japonaise vient de rebattre les cartes.
Le secteur de la robotique humanoïde, traditionnellement l'apanage des laboratoires et des usines, connaît un séisme inédit avec l'arrivée d'un modèle grand public affiché à un prix défiant toute concurrence.
Surprise réelle ou feinte ? Free fait part d'une réaction après avoir été sévèrement pointé du doigt par France Télévisions et TF1 pour le lancement de Free TV.
Articles les plus commentés
Exaspérée par "l'effet Waze", la ville suisse de Birsfelden a mis en place un système de caméras qui verbalise (108 €) les automobilistes qui ne font que la traverser pour éviter les bouchons. Ce dispositif radical, qui flashe les plaques à l'entrée et à la sortie, vise à dissuader le trafic de transit qui asphyxie la commune.
C'est la face cachée de l'IA. Les data centers, cerveaux de notre monde numérique, sont des gouffres énergétiques et hydriques. Aux États-Unis (Arizona, Virginie), leur multiplication provoque des pénuries, assèche des agriculteurs et fait grogner les riverains face à la flambée des factures. Une simple requête IA consommerait une demi-bouteille d'eau.
Microsoft prépare une transformation majeure d'Outlook. Fini le simple client email, l'application sera reconstruite autour de l'IA pour devenir un « double numérique ». Ce nouvel assistant, aligné sur Copilot, lira vos mails et gérera votre agenda. Mais cette refonte totale est-elle vraiment une bonne nouvelle pour les millions d'utilisateurs en entreprise ?
Moscou revendique une avancée majeure pour son missile de croisière à propulsion nucléaire, le Burevestnik. Une arme à la fois présentée comme invincible et jugée extrêmement controversée par les experts occidentaux.
Dans une annonce fracassante qui met un terme à plus de trois décennies de retenue, Donald Trump a ordonné la reprise immédiate des essais nucléaires américains, invoquant la nécessité de se mettre sur un "pied d'égalité" avec les autres puissances.
