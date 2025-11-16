Articles les plus consultés
La DGCCRF (Répression des fraudes) frappe fort. 28 produits jugés dangereux ont été retirés en octobre de Shein, Temu, Amazon, Cdiscount et AliExpress. Jouets, électronique, cosmétiques... les articles (presque tous chinois) présentaient des risques d'électrocution, de brûlure ou de suffocation. Une opération européenne qui suit les récents scandales.
Le Black Friday se poursuit chez Boulanger ! L'enseigne lance sa deuxième semaine de promotions avec de toutes nouvelles offres et des remises immédiates allant jusqu'à -40 % sur le multimédia et l'électroménager.
Des archéologues ont fait une découverte majeure sur le site Maya d'Aguada Fénix (Mexique). Daté de 1000 av. J.-C., c'est le plus grand et le plus ancien monument Maya connu. Une nouvelle étude révèle qu'il s'agit d'un "cosmogramme", une carte géante de l'univers. Une fosse rituelle en croix, contenant des pigments alignés sur les points cardinaux, a été trouvée. Cette découverte suggère que ces constructions massives n'ont pas été bâties par des rois, mais par une action collective volontaire.
Le Black Friday s'accélère chez Boulanger : l'enseigne a pris de l'avance en lançant sa nouvelle série d'offres dès 9h ce matin.
Le retour de trois membres d'équipage de la station spatiale chinoise Tiangong a été reporté indéfiniment après un incident impliquant leur capsule, et l'écho du précédent sauvetage de la NASA par SpaceX résonne désormais avec insistance sur la toile.
Articles les plus commentés
Paris met la pression. La France presse l'Union européenne d'accélérer la fin de l'exonération de droits de douane pour les colis de moins de 150€, visant début 2026 au lieu de 2028. L'objectif, soutenu par l'Allemagne, est de freiner le "junk" chinois (Shein, Temu) qui inonde le marché (4,2 milliards de colis en 2024) et de protéger l'industrie locale.
Pendant près d'un an, une vulnérabilité zero-day a transformé de simples images en portes d'entrée pour un spyware sophistiqué, ciblant discrètement des smartphones Galaxy de Samsung.
L'histoire est surréaliste. Un retraité de 85 ans des Deux-Sèvres, parti pour un rendez-vous médical à 20km, a été retrouvé en Croatie, à 2000km de chez lui. Il a expliqué aux gendarmes avoir "suivi aveuglément" son GPS défaillant. Inquiète, sa famille l'a localisé grâce à son téléphone dans un hôtel de Brela.
Le scandale des poupées pédopornographiques s'étend. Après Shein en France, c'est Amazon qui est visé en Suède. L'organisation ChildX a déposé plainte contre le géant du e-commerce pour la vente de poupées sexuelles à l'apparence d'enfants. L'ONG demande l'interdiction des sites qui facilitent ces abus, mettant la pression sur les autorités européennes.
Le portefeuille des abonnés belges va encore souffrir. Netflix a confirmé ce 10 novembre 2025 une nouvelle hausse de ses tarifs, la deuxième en moins d'un an. L'augmentation, de 1€ à 2€ selon l'abonnement, touche aussi le partage de compte. Les nouveaux clients paient déjà le prix fort, les anciens suivront à la prochaine facture.
Et pour rappel, vous pouvez retrouver toutes nos Top Actualités sur cette page.