Des archéologues ont fait une découverte majeure sur le site Maya d'Aguada Fénix (Mexique). Daté de 1000 av. J.-C., c'est le plus grand et le plus ancien monument Maya connu. Une nouvelle étude révèle qu'il s'agit d'un "cosmogramme", une carte géante de l'univers. Une fosse rituelle en croix, contenant des pigments alignés sur les points cardinaux, a été trouvée. Cette découverte suggère que ces constructions massives n'ont pas été bâties par des rois, mais par une action collective volontaire.