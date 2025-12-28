Articles les plus consultés
Prusa Research dévoile l'Open Community License (OCL), une nouvelle licence conçue pour le matériel. Face aux abus comme le vol de designs et le "patent trolling", l'OCL vise à protéger les créateurs tout en préservant l'esprit de partage. Elle interdit l'exploitation commerciale sans accord mais autorise l'usage interne et les modifications, intégrant un droit à la réparation.
Un processeur AMD de 2022, le Ryzen 7 5800X3D, voit son prix exploser sur le marché de l'occasion, dépassant parfois 800 dollars. La raison ? Une crise sur la mémoire DDR5 qui pousse les joueurs à se réfugier sur l'ancienne plateforme AM4 et sa RAM DDR4, créant une demande inattendue et une flambée des tarifs sur ce composant star.
Le célèbre tracker YggTorrent a instauré un "mode Turbo" payant, limitant les comptes gratuits à 5 téléchargements par jour avec une attente de 30 secondes. Cette décision, justifiée par la lutte contre les bots, a provoqué une fronde massive menée par des contributeurs majeurs comme la Team_QTZ, qui a été bannie pour son appel au boycott. La communauté crie à la trahison et cherche déjà des alternatives.
Un nouveau pilote, initialement conçu pour Windows Server 2025, peut être activé sur Windows 11 via une simple modification du registre. Des utilisateurs rapportent déjà des gains spectaculaires, atteignant jusqu'à 85% sur les vitesses d'écriture aléatoire. Ce hack corrige une anomalie vieille de 14 ans où les disques NVMe étaient traités comme d'anciens périphériques SCSI, libérant enfin leur plein potentiel.
Face à la vitesse des SSD NVMe, le chiffrement de disque BitLocker sur Windows devenait un goulot d'étranglement. Microsoft va y mettre fin avec le support de l'accélération matérielle.
Articles les plus commentés
L'administration américaine a interdit de séjour aux États-Unis l'ancien commissaire européen Thierry Breton et quatre autres experts. Washington accuse ces figures de la régulation numérique de « censure extraterritoriale », marquant une escalade majeure dans le conflit sur la gouvernance d'Internet. La France a fermement dénoncé cette décision.
En France, la modernisation du réseau de Free Mobile vers la 4G, sur fond d'extinction progressive de la 3G, empêche certains smartphones non compatibles VoLTE de passer des appels, y compris vers les numéros d'urgence. Ce phénomène, qui a déjà causé un décès en Australie, expose une faille critique : un téléphone fonctionnel pour les données peut devenir inutile pour la voix au moment crucial.
Loin d'être la solution miracle espérée, la cigarette électronique peine à convaincre en tant qu'outil de sevrage exclusif. Selon les dernières données, près d'un vapoteur quotidien sur deux continue de fumer du tabac en parallèle. Une situation alarmante qui, selon le Comité national contre le tabagisme, soulève de sérieuses questions de santé publique et met en lumière les stratégies d'un lobby très actif.
Une vaste enquête révèle un changement radical dans les habitudes des consommateurs. Près de la moitié des utilisateurs conservent désormais leur téléphone trois ans ou plus, signe d'une stagnation de l'innovation et d'une recherche de durabilité. Le cycle de renouvellement de deux ans, autrefois la norme, est officiellement obsolète.
SpaceX, l'autre géant d'Elon Musk, vient d'acquérir plus de 1000 Cybertrucks pour un montant qui pourrait dépasser les 100 millions de dollars. Une opération spectaculaire qui ressemble à une manœuvre pour gonfler artificiellement les chiffres de vente décevants du pick-up électrique de Tesla, largement considéré comme un échec commercial.
