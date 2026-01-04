Articles les plus consultés
Ce qui semblait impensable il y a encore quelques mois est désormais une réalité économique et industrielle : le géant des puces IA, Nvidia, a finalisé son investissement massif de 5 milliards de dollars dans son rival historique, Intel.
Face à la menace des malwares exploitant les fonctions d'accessibilité, une nouvelle défense voit le jour sur Android 16. Une option simple à implémenter.
Dix millions de fois plus massif que notre Soleil, un trou noir confirmé par le télescope spatial James Webb file à travers le cosmos à une vitesse de 1 000 km/s.
Sur Windows 11, Microsoft insiste pour la recommandation d'applications du Microsoft Store directement dans le menu d'ouverture depuis des fichiers inconnus.
Un bref éclat de lumière dans la nuit lunaire, et c'est un petit morceau d'histoire astronomique qui s'écrit en Irlande, capturé par un œil aussi chanceux qu'attentif.
Articles les plus commentés
Après des mois de débats et d'initiatives parlementaires, l'exécutif passe à la vitesse supérieure avec un texte de loi concret pour encadrer l'accès des jeunes au numérique.
Donald Trump a annoncé la création d'une nouvelle classe de cuirassés, la "Trump-class", au sein d'une "Golden Fleet". Ces navires, décrits comme les plus puissants jamais construits et armés de missiles hypersoniques, visent à restaurer la suprématie américaine face à la Chine. Mais le projet fait face à d'immenses défis industriels, technologiques et stratégiques qui remettent en question sa faisabilité.
LG Electronics s'apprête à dévoiler son robot domestique LG CLOiD. Conçu pour réaliser une large gamme de tâches ménagères, cet assistant humanoïde tire parti de technologies d'IA de LG.
La nouvelle est tombée comme un couperet pour près d'un million de foyers : le réveillon du Nouvel An 2025 se fera sous le signe de la sobriété énergétique contrainte, avec un prix de l’électricité qui flambe.
Après deux missions successives à Noël, la Chine a franchi la barre symbolique des 90 lancements orbitaux pour cette année 2025.
Et pour rappel, vous pouvez retrouver toutes nos Top Actualités sur cette page.