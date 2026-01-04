Donald Trump a annoncé la création d'une nouvelle classe de cuirassés, la "Trump-class", au sein d'une "Golden Fleet". Ces navires, décrits comme les plus puissants jamais construits et armés de missiles hypersoniques, visent à restaurer la suprématie américaine face à la Chine. Mais le projet fait face à d'immenses défis industriels, technologiques et stratégiques qui remettent en question sa faisabilité.