Articles les plus consultés
Une échéance critique se profile pour des millions d'utilisateurs Windows. En 2026, des certificats de sécurité essentiels au démarrage des PC arriveront à expiration, créant un risque de blocage ou d'instabilité. Cette menace, bien que gérée automatiquement sur Windows 11, représente un danger majeur pour les machines tournant encore sous Windows 10, qui pourraient ne pas recevoir les correctifs nécessaires à temps.
Une fuite de données d'une ampleur inédite a été découverte par les chercheurs de Cybernews. Près de 45 millions d'enregistrements concernant des citoyens français, incluant des coordonnées, IBAN, et informations de santé, étaient accessibles sur un serveur non sécurisé. Bien que l'accès soit désormais coupé, le risque de fraude et de phishing est immense pour des millions de personnes.
Un bon plan pour réduire la facture avec l'aventure de l'hébergement d'un site internet. Il est à mettre à l'actif de PlanetHoster grâce à un code promo.
Pour un non-respect de la loi anti-piratage, Cloudflare a été condamné par l'autorité italienne de régulation des communications à une copieuse amende. Une sanction sous l'égide du système Piracy Shield, et visant le service DNS 1.1.1.1, qui n'est pas digérée. Le patron de Cloudflare se montre particulièrement véhément et menaçant.
Le permis de conduire rose cartonné, délivré avant 2013, perdra sa validité le 19 janvier 2033. Ce changement, imposé par une directive européenne, vise à renforcer la sécurité et à harmoniser les titres. Le remplacement par le format carte bancaire est gratuit et s'effectue en ligne via l'ANTS, une démarche à anticiper pour éviter l'engorgement administratif.
Articles les plus commentés
Face à la menace d'une taxe exceptionnelle sur les grandes fortunes, les cofondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, semblent orchestrer un retrait stratégique de Californie, l'État qui a vu naître leur empire et leur colossale richesse.
Alors que la transition énergétique impose une marche forcée vers l'électrification, les réalités économiques rattrapent brutalement les ambitions politiques des constructeurs historiques.
La Fondation Wikimedia, qui gère Wikipedia, a officialisé des accords commerciaux avec Microsoft, Meta, Amazon et d'autres acteurs majeurs de l'IA. Ces partenariats, via le programme Wikimedia Enterprise, fournissent un accès payant et optimisé aux contenus de l'encyclopédie pour l'entraînement des modèles de langage, assurant ainsi une nouvelle source de revenus pour le projet non lucratif.
Des données issues de sites marchands tchèques suggèrent un prix de départ de 820 € pour la future Steam Machine. Cette information non officielle, probablement un simple placeholder technique, enflamme les débats. Entre les taxes locales et la stratégie de non-subvention de Valve, le tarif final reste le principal mystère de ce PC console attendu pour 2026.
Amazon Web Services (AWS) lance son European Sovereign Cloud, une infrastructure basée en Allemagne et totalement indépendante de ses centres de données mondiaux. Avec un investissement de 7,8 milliards d'euros, ce projet vise à garantir la souveraineté des données pour les secteurs sensibles en Europe, en réponse aux craintes liées aux lois extraterritoriales américaines comme le Cloud Act.
Et pour rappel, vous pouvez retrouver toutes nos Top Actualités sur cette page.