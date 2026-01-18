Une fuite de données d'une ampleur inédite a été découverte par les chercheurs de Cybernews. Près de 45 millions d'enregistrements concernant des citoyens français, incluant des coordonnées, IBAN, et informations de santé, étaient accessibles sur un serveur non sécurisé. Bien que l'accès soit désormais coupé, le risque de fraude et de phishing est immense pour des millions de personnes.