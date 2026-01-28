La course à l'intelligence artificielle pousse les géants de la tech à des investissements massifs. Meta, vient de conclure un accord majeur avec Corning, une entreprise de 175 ans surtout connue pour son verre. Le contrat, pouvant atteindre 6 milliards de dollars jusqu'en 2030, porte sur la fourniture de câbles pour équiper les infrastructures que la société construit à un rythme effréné. Cette annonce a fait bondir l'action de Corning de 16%, sa meilleure journée en plus de vingt ans.

Comment un spécialiste du verre est-il devenu indispensable à l'IA ?

Corning n'est pas un nouveau venu dans la technologie. L'entreprise a fourni le verre pour les ampoules d'Edison, puis plus tard pour les écrans des premiers iPhone, et elle collabore maintenant avec d’autres grands noms comme Samsung, Google ou Microsoft, fournissant des verres pour smartphones, tablettes et ordinateurs. Son expertise dans la fibre optique, inventée par ses soins en 1970, la place aujourd'hui au cœur des besoins de la nouvelle ère technologique. Les centres de données modernes requièrent une quantité phénoménale de câbles pour connecter des dizaines de milliers de processeurs graphiques (GPU) et les faire fonctionner comme un seul supercalculateur.

Contrairement aux câbles en cuivre traditionnels qui transmettent des signaux électriques, la fibre utilise des impulsions lumineuses à travers de minces brins de verre. Cette technologie permet de transférer les données à une vitesse proche de celle de la lumière, avec une consommation énergétique de 5 à 20 fois inférieure. Face à la contrainte qui pèse sur les hyperscalers, cet avantage est décisif.

Quelle est l'ampleur de la demande et comment Corning y répond-il ?

La demande est telle que Wendell Weeks, le PDG de Corning, affirme que presque tous les appels de ses clients visent à obtenir plus de matériel. Pour répondre à cet afflux de commandes de la part de Meta, mais aussi de Nvidia, Google ou Microsoft, Corning agrandit son usine de Caroline du Nord. L'objectif est d'en faire la plus grande usine de câbles en fibre optique au monde.

L'entreprise a même développé un nouveau type de câble, le « Contour », spécifiquement pour l'IA, capable de contenir deux fois plus de brins de fibre dans un conduit de taille standard. Le seul site « Hyperion » de Meta en Louisiane nécessitera à lui seul 8 millions de miles de fibre. Corning a déjà produit plus de 1,3 milliard de miles de fibre optique dans son histoire.

Quels sont les enjeux stratégiques pour Meta et Corning ?

Pour Meta, cet investissement colossal est une réponse aux doutes de Wall Street sur sa stratégie, jugée coûteuse et sans plan de monétisation clair. En sécurisant une chaîne d'approvisionnement nationale, la société s'assure de pouvoir construire ses 30 centres de données prévus, dont 26 sur le sol américain. Joel Kaplan, un dirigeant de Meta, souligne le risque que la Chine remporte la course si les bons investissements ne sont pas faits.

Pour Corning, ce contrat est une forme de consécration, mais aussi un rappel de son histoire mouvementée. L'entreprise avait déjà connu un succès fulgurant pendant la bulle Internet avant de voir sa valeur s'effondrer de plus de 90%. Aujourd'hui, grâce à une diversification de ses activités, son PDG affirme que l'entreprise est « conçue pour résister au mauvais temps », confiant dans la croissance durable de la demande pour la fibre.