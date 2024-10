On commence d'abord avec le OnePlus 12 5G 256 Go Noir.

Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,82 pouces en résolution QHD+ avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Sa luminosité atteint 1 600 nits et peut grimper jusqu'à 4 500 nits en HDR, et il est compatible avec le HDR10+, le HDR Vision et Dolby Vision.

Le smartphone intègre un Snapdragon 8 de troisième génération, couplé à un système de refroidissement Dual Cryo-velocity VC (double chambre à vapeur), garantissant des performances élevées et une utilisation prolongée sans surchauffe.

Le OnePlus 12 prend en charge le WiFi 7 et le Bluetooth 5.4, et propose une charge rapide de 100W SuperVOOC en filaire et de 50W AirVOOC sans fil.

Pour les photos, on trouve un module périscopique de 64 MP avec zoom sans perte x3, un capteur principal Sony LYT-808 de 50 MP avec stabilisation OIS ainsi qu'un ultra grand-angle de 48 MP.

Retrouvez le OnePlus 12 256 Go en noir à 671 € grâce au code CLUBR20 sur Rakuten avec livraison offerte. Pour information, OnePlus indique un prix de base de 969 € pour ce modèle.





Et voici quelques autres offres intéressantes pour aujourd'hui :

Google Pixel 8a - 256 Go - Noir à 479 € soit -11% (6,1" Actua OLED 120Hz, Corning Gorilla Glass 3, processeur Google Tensor G3, capteur principal 64MP + ultra grand angle 13MP, mode Vision de nuit, traduction instantanée, IP67, fonction Entourer pour chercher...)



