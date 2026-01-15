Casque sans fil JBL Tune 670NC
Plongez pleinement dans votre musique grâce à la réduction de bruit adaptative, qui vous isole efficacement des distractions extérieures, tandis que la fonction Smart Ambient laisse passer les sons et les voix importants lorsque nécessaire.
Grâce à l’application JBL Headphones, vous pouvez ajuster le son JBL Pure Bass selon vos préférences. Profitez d’une autonomie exceptionnelle allant jusqu’à 70 heures, complétée par une recharge rapide offrant jusqu’à 3 heures d’écoute en seulement 5 minutes, ou une charge complète en 2 heures via USB-C.
Retrouvez le casque JBL Tune 670NC en noir à 29,99 € au lieu de 49,99 €, soit une remise de 40 % chez Leclerc en ce moment pour les soldes (prix officiel 99,99 €).
À retrouver également en réduction :
- Tekken 8 - PS5 à 17,99 € dans une sélection de magasins Fnac
- Assassin's Creed : The Rebel Collection - Switch à 18,29 € (-36%)
- Super Mario RPG - Switch à 26,99 € (-40%)
- Kingdom Come Delivrance 2 - Day One Edition - PS5 à 29,28 € (-50%)
- Outer Wilds: Archaeologist - Switch à 29,99 € + 10% à cagnotter pour les membres Cdiscount
- Manette Xbox - Carbon Black à 58,49 € soit -35% + 3 mois de Game Pass Ultimate
- LEGO Star Wars Le Onyx Cinder à 86,99 € (25%)
- Google Pixel 9 - 128 Go Noir à 449 € soit -200 € + 70 € de bonus reprise Orange (6,3" Actua OLED, compatibilité HDR, Gorilla Glass Victus 2, Gemini, objectif grand angle 50MP, mode Vision de nuit, RAM 12 Go, IP68, WiFi 7...)
- Pack de 5 ventilateurs Thermalright TL-C12C-S X5 ARGB 120 mm PWM - Noir à 22,39 €
- Double ventilateur Thermalright Phantom Spirit 120SE à 37,81 € (-5%)
- Bande LED Philips Hue Lightstrip Play Gradient pour TV 75 pouces à 187,49 € (-25%)
- Chaise de bureau ACGAM CG-5455M à 139,99 € avec le code NNNFRCG54 (coussin d’assise en PVC et dossier en maille, accoudoirs et appui-tête réglables, soutien lombaire 4D, dossier inclinable...)
