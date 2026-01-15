Casque sans fil JBL Tune 670NC

Plongez pleinement dans votre musique grâce à la réduction de bruit adaptative, qui vous isole efficacement des distractions extérieures, tandis que la fonction Smart Ambient laisse passer les sons et les voix importants lorsque nécessaire.

Grâce à l’application JBL Headphones, vous pouvez ajuster le son JBL Pure Bass selon vos préférences. Profitez d’une autonomie exceptionnelle allant jusqu’à 70 heures, complétée par une recharge rapide offrant jusqu’à 3 heures d’écoute en seulement 5 minutes, ou une charge complète en 2 heures via USB-C.

Conçu pour un confort optimal, le JBL Tune 670NC associe des matériaux légers, des coussinets doux, un arceau rembourré et un design pliable, idéal pour vous accompagner partout et à tout moment.





Retrouvez le casque JBL Tune 670NC en noir à 29,99 € au lieu de 49,99 €, soit une remise de 40 % chez Leclerc en ce moment pour les soldes (prix officiel 99,99 €).



