Casque sans fil JBL Tune 670NC

Plongez pleinement dans votre musique grâce à la réduction de bruit adaptative, qui vous isole efficacement des distractions extérieures, tandis que la fonction Smart Ambient laisse passer les sons et les voix importants lorsque nécessaire.

Grâce à l’application JBL Headphones, vous pouvez ajuster le son JBL Pure Bass selon vos préférences. Profitez d’une autonomie exceptionnelle allant jusqu’à 70 heures, complétée par une recharge rapide offrant jusqu’à 3 heures d’écoute en seulement 5 minutes, ou une charge complète en 2 heures via USB-C. 

JBL Tune 670 NC

Conçu pour un confort optimal, le JBL Tune 670NC associe des matériaux légers, des coussinets doux, un arceau rembourré et un design pliable, idéal pour vous accompagner partout et à tout moment.

Retrouvez le casque JBL Tune 670NC en noir à 29,99 € au lieu de 49,99 €, soit une remise de 40 % chez Leclerc en ce moment pour les soldes (prix officiel 99,99 €).


