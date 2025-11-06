Plus besoin d'attendre le Black Friday pour faire les meilleures affaires de l'année : Pixmania transforme tout le mois de novembre en une période de promotions exceptionnelles !
Dès aujourd'hui, découvrez le Black Month Pixmania et profitez de belles réductions allant jusqu'à -50 % sur une vaste sélection de produits.
Des remises supplémentaires vous attendent également dans les catégories suivantes grâce à des codes promos :
- -35 € dès 700 € d'achat sur la glisse urbaine avec le code GLISSE35
- -25 € dès 600 € d'achat sur une sélection gaming avec le code GAMING25
- -25 € dès 600 € d'achat sur les smartphones avec le code TEL25
TOP 10 du Black Month Pixmania
- Samsung Galaxy Buds3 - Gris - Excellent état à 79 € (prix officiel 180 €) (réduction active de bruit 29 dB, audio 360, Galaxy AI, qualité audio 24 bits / 96 kHz, IP57, jusqu’à 5h d'autonomie avec ANC...)
- Casque Bluetooth Bowers & Wilkins Px7 S2 - Noir ou gris à 198,58 € (prix officiel 249 €) (annulation du bruit, aptX Adaptive, DSP, Bluetooth 5.0, charge rapide, autonomie 30h, coussinets mousse à mémoire de forme, 6 micros...)
- Chaise de bureau ergonomique Sihoo Doro S100 - Blanc à 255,99 € (prix officiel 319,99 €) (double support lombaire dynamique, dossier indépendant / coussin / profondeur d'assise réglables, accoudoirs 4D, tissu maillé élastique, inclinaison à 135°...)
- TV LG UHD AI 55UA75006LA 4K 2025 - 55" à 487,54 € (-112 €)
- Samsung Galaxy Book4 à 664,90 € avec le code GAMING25 (15,6" FHD, Core i5 120U 10 cœurs jusqu'à 5 GHz, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Wi-Fi 6E, Windows 11 Pro)
- Nothing Phone (3) 5G - 256 Go Noir ou blanc à 673,49 € avec le code TEL25 (6,67" AMOLED flexible, max 4500 nits, HDR10+, triple capteur 50MP + frontal 50MP, Snapdragon 8s Gen 4, IP68, compatible charge sans fil 15W, jusqu’à 24 Go de RAM via le Booster...)
- PC portable HP 15-fc0102nf à 702,99 € avec le code GAMING25 (15,6" FHD, Ryzen 7 7730U 8 cœurs jusqu'à 4,5 GHz, carte graphique AMD Radeon, 16 Go DDR4-SDRAM, SSD 512 Go, Wi-Fi 6, Windows 11 Home)
- PS5 Pro - 2 To à 754 € avec le code GAMING25
- Vélo pliant électrique Vélair Evolution à 814 € avec le code GLISSE35 (250W, max 50 Nm, autonomie 50 km, max 25 km/h, pneus 20", Shimano Altus 6 vitesses)
- iPhone 17 (5G) - 256 Go Brume à 900,76 € avec le code TEL25
Toutes les offres sont à retrouver sur la page du Black Month Pixmania.
