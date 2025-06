Samsung développe activement un "hub de santé" ambitieux, une plateforme unifiée destinée à transformer la gestion de votre bien-être personnel. L'objectif est de permettre aux patients de partager leurs données de santé directement avec leurs médecins et de rester informés entre deux consultations.

Cette initiative majeure, confirmée par un communiqué de presse de Samsung, s'appuiera sur les informations collectées par vos appareils Galaxy, notamment les montres connectées, pour offrir une expérience de suivi médical plus intégrée et proactive. Une phase bêta est déjà lancée ce mois-ci pour les utilisateurs de Galaxy Watch aux États-Unis et en Corée du Sud. Ce projet promet de réduire la fragmentation des données de santé et de fournir des informations plus précises, personnalisées et pertinentes, tout en responsabilisant davantage les patients dans la gestion de leur propre santé.

Le chaînon manquant entre patient et médecin

Le suivi médical peut s'avérer complexe. Combien de fois avez-vous eu du mal à retenir tous les conseils de votre médecin, ou à les intégrer dans votre routine quotidienne ? C'est précisément à ce problème que le hub de santé de Samsung souhaite répondre. Dr. Jeffrey Singer, chirurgien et chercheur principal au Cato Institute de Washington, souligne que ce système agira comme un rappel utile, facilitant l'engagement actif des patients dans leur propre prise en charge. L'idée est de créer un pont entre les visites chez le professionnel de santé et la vie de tous les jours, en fournissant des rappels d'objectifs de santé et en centralisant les données pertinentes.

Pour Dr. Hon Pak, responsable de l'équipe de santé numérique chez Samsung, le marché regorge d'innovations en matière de santé et de fitness, mais ces avancées restent souvent isolées. Le hub vise à unifier ces expériences, éliminant la nécessité d'utiliser une multitude d'applications pour gérer une condition ou un objectif de santé. Imaginez n'avoir qu'une seule plateforme pour l'ensemble de vos informations de santé, de vos prescriptions aux retours de votre médecin, offrant une vision claire de votre bien-être et de vos progrès.

Des fonctionnalités Galaxy AI pour une santé affûtée

Samsung ne se contente pas de collecter des données : l'entreprise également intègre des fonctionnalités intelligentes pour aider à développer de meilleures habitudes sur le long terme. Les Galaxy Watch, notamment avec la prochaine interface One UI 8, sont au cœur de cette stratégie. Plusieurs nouvelles fonctions, optimisées par Galaxy AI, ont été dévoilées récemment :

Guidage au coucher : Pour des routines de sommeil optimales.

Pour des routines de sommeil optimales. Suivi de la charge vasculaire : Une innovation qui surveille le stress cardiovasculaire pendant votre sommeil, un indicateur potentiellement lié au risque d'accident vasculaire cérébral.

Une innovation qui surveille le stress cardiovasculaire pendant votre sommeil, un indicateur potentiellement lié au risque d'accident vasculaire cérébral. Coach de course personnalisé : Un outil qui élabore des plans d'entraînement sur mesure en fonction de vos performances, vous aidant à préparer vos courses.

Un outil qui élabore des plans d'entraînement sur mesure en fonction de vos performances, vous aidant à préparer vos courses. Indice d'antioxydants : Mesure les caroténoïdes dans la peau, offrant un aperçu de votre vieillissement en bonne santé et suggérant d'éventuels ajustements alimentaires.

Ces capteurs avancés promettent des informations plus précises et personnalisées, transformant votre montre connectée en un véritable assistant santé. Andrew Zignani, directeur de recherche chez ABI Research (société d’analyse et de conseil spécialisée dans les technologies émergentes, NDLR), confirme que cette approche s'inscrit dans la vision plus large de Samsung : créer une plateforme de santé intelligente qui unifie les données éparpillées et offre une compréhension plus approfondie de la santé personnelle, avec le soutien des professionnels médicaux.

Défis et opportunités du hub de santé

Si le potentiel de ce hub de données santé est immense, des défis subsistent. Jitesh Ubrani, responsable de recherche chez IDC, se montre prudent, soulignant le manque de détails concrets à ce stade. Il met en lumière la complexité de la conformité réglementaire, chaque pays ayant un système de santé distinct, rendant difficile la création d'une solution universelle. La qualité des algorithmes et des données est également un enjeu majeur, car des erreurs pourraient mener à de mauvaises interprétations ou des conseils inappropriés. La question de l'utilisation de ces données par les compagnies d'assurance contre les patients ou les médecins est aussi soulevée.

Malgré ces défis, l'ambition de Samsung est claire : décharger les patients et leurs familles du fardeau des soins à domicile en apportant des outils de santé avancés directement au sein du foyer. Dr. Pak souligne que 68 millions d'utilisateurs actifs mensuels utilisent déjà Samsung Health, témoignant du grand intérêt du public pour de telles solutions. À l'avenir, les fonctionnalités de santé pourraient s'étendre à d'autres appareils Samsung, comme les écouteurs, et l'entreprise explore déjà des technologies non invasives pour la surveillance de la tension artérielle et de la glycémie, bien que ces avancées nécessitent encore plusieurs années de recherche avant leur commercialisation.

La santé connectée, moteur du marché des montres intelligentes

Bien que Samsung soit un acteur majeur des appareils portables Android, la firme reste derrière Apple sur le marché des montres connectées. L'introduction de ce hub de santé, à lui seul, ne devrait pas modifier le leadership d'Apple, comme l'explique Ross Rubin de Reticle Research. Cependant, Samsung pourrait capitaliser sur sa domination sur le marché des télévisions, un secteur où Apple est moins présent, pour renforcer les liens entre ses appareils et stimuler l'intérêt pour ses montres grâce à des promotions croisées.

ABI Research anticipe une forte croissance pour les appareils portables et les dispositifs de soins de santé dédiés dans les années à venir. Les montres et bagues connectées, en particulier, sont devenues des outils essentiels pour suivre le niveau de forme physique, les paramètres de santé et les symptômes de maladies chroniques, incluant désormais la surveillance de la tension artérielle et le suivi des problèmes respiratoires. D'ici 2029, les livraisons annuelles de montres connectées devraient atteindre 215 millions d'unités, et les bagues connectées devraient être la catégorie d'appareils portables connaissant la croissance la plus rapide.

Parallèlement, les dispositifs de soins de santé connectés à domicile et de surveillance des patients à distance sont également appelés à se développer considérablement, englobant une gamme d'appareils comme les moniteurs de glucose en continu, les oxymètres de pouls et les systèmes d'intervention d'urgence.



Andrew Zignani prévoit une convergence croissante entre la maison intelligente et les applications de soins de santé à domicile, s'inscrivant dans une stratégie unifiée de "vie intelligente" de la part des principaux fabricants d'appareils grand public. Bien sûr, la réglementation, la confidentialité et la sécurité des données restent des éléments essentiels dans toute application liée à la santé, et des plateformes de sécurité comme Samsung Knox joueront probablement un rôle déterminant dans ce nouveau hub.